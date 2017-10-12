حفلات زفاف على طريقة «ديزني»

أبوظبي (الاتحاد)

طرحت شركة «ديزني لاند» صوراً تظهر كيف يكون الزفاف على نسق الروايات الخيالية في إحدى حدائقها الخاصة. وبحسب موقع «independent»، يختار أزواجاً عقد قرانهم في الحدائق السحرية كل عام، وهناك صفحة مخصصة لصور حفلات زفافهم على «إنستغرام»، بها أكثر من 400 ألف متابع لإثبات كيف يمكن أن يصبح الحلم حقيقة. ومع وجود أربعة مواقع للاختيار وهي فلوريدا وهاواي وكاليفورنيا وديزني كروز، يتوافر خبراء الزفاف في جميع مراحل العملية لمساعدة العروسين على تنظيم اليوم بالتفصيل.

إلا أن من ترغب في أن تعامل مثل الأميرة، عليها أن تدرك أن ذلك ثمنه باهظ، فمثلاً، تصل كلفة حفل الاستقبال في جناح زفاف المملكة السحرية في أورلاندو، والتي تتسع لنحو 150 ضيفاً، إلى نحو 32 ألف جنيه إسترليني، تشمل العشاء، والمصور الفوتوغرافي، ومصور فيديو، و«الدي جي»، وعروضاً ترفيهية تقدمها شخصيات «ديزني». وفي حين يقرر البعض الزواج تحت النجوم مع الألعاب النارية، يختار البعض الآخر الاحتفال أثناء النهار برفقة شخصيات وملابس مستوحاة من عالم «ديزني».