يبيعان ممتلكاتهما للعيش في حافلة



تاريخ النشر: الجمعة 13 أكتوبر 2017 ترجمة: عزة يوسف قرر الزوجان الأميركيان أليكس جيمس (31 سنة) وسارة جيمس (28 سنة) بيع جميع ممتلكاتهما، والانطلاق في مغامرة باستخدام حافلة صغيرة. ووفق موقع «metro»، وبعد إصابة والد أليكس بمرض «الزهايمر» عن عمر 61 عاماً فقط، تغيرت وجهة نظر الزوجين، اللذين كانا يعملان سابقاً رواد أعمال على شبكة الإنترنت، بالحياة، وأدركا أن الحياة قصيرة، ويجب الاستمتاع بكل يوم لأن لا شيء مضموناً. فباع الزوجان كل ما يملكان، باستثناء بعض الملابس، وانتقلا من منزلهما في كاليفورنيا ليكونا مع والد أليكس لرعايته قبل تدهور حالته، ثم اشتريا سيارة «فان»، وأجريا عليها تحويلات ملهمة لتصبح منزلاً صغيراً يضم مطبخاً، وحماماً، وسريراً مريحاً يتحول إلى مكتب في النهار، ليستخدماه للسفر إلى جميع أنحاء الولايات، مثل أخدود الظبي في أريزونا، وبحيرة بيتو في جبال الروك الكندية.