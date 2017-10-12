أبوظبي (الاتحاد)







أنهى الفنان الإماراتي محمد الهاملي استعدادات طرح ديوانه الشعري الأول، الذي يحمل عنوان «آخر السطر نقطة»، الذي من المقرر أن يصدر مطلع الشهر المقبل بالتزامن مع معرض الشارقة الدولي للكتاب، ويحتوي الديوان على 30 قصيدة متنوعة، اجتهد الهاملي في اختيارها وتنفيذها في فترة قاربت العام تقريباً.



وعبر الهاملي عن سعادته البالغة لإصدار ديوانه الأول في مجال الشعر، حيث طالما حلم بأن يدخل هذا المجال الإبداعي، ووجد أن معرض الشارقة الدولي للكتاب، فرصة مناسبة لإصدار ديوانه، موضحاً أنه قرر خوض هذا المجال بعد أن خاض تجربة صياغة كلمات أعماله الغنائية بنفسه خلال العامين السابقين، والتي لاقت استحسان جمهوره، ومن ثم بدأ بنشر قصائده في الصفحات الشعرية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحصد من خلالها ردود أفعال إيجابية، ما دفعه أن يجمع قصائده في ديوان شعري.

وعن خوضه مجال الشعر، قال: «القصيدة النبطية لها خصوصيتها في الإمارات والخليج، ولقد تربينا على المساجلات الشعرية والاستماع إلى عظماء شعراء النبط في كل موضوعاتهم الإنسانية والاجتماعية والعاطفية والتاريخية، ونظراً لارتباطي بالغناء والموسيقى فقد اتجهت إلى كتابة الشعر النبطي المغنى، الذي يساعدني في تقديم أغنيات من تأليفي للجمهور».



ويوضح أن الديوان تجربة يعتز بها، ويتمنى أن تلقى استحسان الجمهور حتى يواصل كتابة الشعر الغنائي.

ومن ناحية الغناء، كشف الهاملي، الذي نال الأسطوانة الذهبية عن ألبومه الأخير «جلسة صدى الماضي»، كونه حقق أعلى مبيعات لعام 2017، عن أنه يستعد لطرح 6 أغنيات جديدة قبل نهاية العام، على شكل «ميني ألبوم»، أطلق عليه اسم «الهاملي 2017»، وسيكون من إنتاجه الخاص، لافتاً إلى أنه سيعرض أغلب أغنياته على قناته الرسمية بـ«يوتيوب».



وأوضح أنه من المقرر أن يستعين ببعض قصائده المغناة في ديوانه الشعري «من آخر السطر نقطة» ليضمها إلى أغنيات ألبومه، من بينها «من يذوق الحب»، و«همي الجاس»، و«منهج غرامي»، و«طبق الأصل»، مشيراً إلى أنه سيتولى عملية تلحينها بنفسه.