أبوظبي (الاتحاد)
أنهى الفنان الإماراتي محمد الهاملي استعدادات طرح ديوانه الشعري الأول، الذي يحمل عنوان «آخر السطر نقطة»، الذي من المقرر أن يصدر مطلع الشهر المقبل بالتزامن مع معرض الشارقة الدولي للكتاب، ويحتوي الديوان على 30 قصيدة متنوعة، اجتهد الهاملي في اختيارها وتنفيذها في فترة قاربت العام تقريباً.
|
وعن خوضه مجال الشعر، قال: «القصيدة النبطية لها خصوصيتها في الإمارات والخليج، ولقد تربينا على المساجلات الشعرية والاستماع إلى عظماء شعراء النبط في كل موضوعاتهم الإنسانية والاجتماعية والعاطفية والتاريخية، ونظراً لارتباطي بالغناء والموسيقى فقد اتجهت إلى كتابة الشعر النبطي المغنى، الذي يساعدني في تقديم أغنيات من تأليفي للجمهور».
|
ومن ناحية الغناء، كشف الهاملي، الذي نال الأسطوانة الذهبية عن ألبومه الأخير «جلسة صدى الماضي»، كونه حقق أعلى مبيعات لعام 2017، عن أنه يستعد لطرح 6 أغنيات جديدة قبل نهاية العام، على شكل «ميني ألبوم»، أطلق عليه اسم «الهاملي 2017»، وسيكون من إنتاجه الخاص، لافتاً إلى أنه سيعرض أغلب أغنياته على قناته الرسمية بـ«يوتيوب».
وأوضح أنه من المقرر أن يستعين ببعض قصائده المغناة في ديوانه الشعري «من آخر السطر نقطة» ليضمها إلى أغنيات ألبومه، من بينها «من يذوق الحب»، و«همي الجاس»، و«منهج غرامي»، و«طبق الأصل»، مشيراً إلى أنه سيتولى عملية تلحينها بنفسه.