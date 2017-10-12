أمينة خليل تدخل «منطقة محرمة»

القاهرة (الاتحاد)

تعاقدت أمينة خليل على المشاركة في بطولة مسلسل «منطقة محرمة» أمام خالد النبوي، وهو من تأليف حسن يوسف وإخراج محمد بكير ليعرض خلال شهر رمضان المقبل، وتتكتم أمينة تفاصيل دورها الذي تعتبره «نقلة في مشوارها الفني»، وتحافظ من خلاله على حضورها الدرامي خلال شهر رمضان بعدما شاركت في رمضان الماضي في بطولة «لا تطفئ الشمس» أمام ميرفت أمين ومحمد ممدوح، عن رواية للكاتب إحسان عبدالقدوس، ومن قبله «جراند أوتيل» أمام عمرو يوسف وأنوشكا، و«صاحب السعادة» أمام عادل إمام، و«شربات لوز» أمام يسرا.

وقد شاركت أمينة مؤخراً في بطولة ثلاثة أفلام سينمائية، هي «الكنز» أمام محمد سعد ومحمد رمضان، و«الخلية» أمام أحمد عز ومحمد ممدوح، و«شيخ جاكسون» أمام أحمد الفيشاوي.