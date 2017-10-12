مديرو أعمال فنانين.. «خارج الخدمة»

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

أصبح العالم الرقمي يعبر عن صوت كثير من الفنانين، فهو وسيطهم الرئيس لوضع أخبارهم والتواصل وتبادل الآراء والتصريحات، ما ترتب عليه هبوط أسهم بعض وكلاء أعمال الفنانين، في حين كان من الصعب في السابق الوصول إلى الفنان مباشرة، وكيله يحل محله، أما الآن فوسائل التواصل الاجتماعي أتاحت التواصل المباشر مع نجوم الفن.

ورغم هذا التأثير الواضح لمواقع التواصل الاجتماعي، الذي هدد وجود مديري الأعمال، فإن هناك بعض الفنانين لم يتنازلوا عنهم، خصوصاً أنهم يرون أنهم أشخاص محترفون في الإدارة والتنسيق والتعامل مع الآخر.

مصداقية ووفاء

لم يغير سفير الألحان، الفنان فاير السعيد وكيل أعماله، ولا يستطع الابتعاد عن إدارة شقيقه لأعماله وللاستوديو الخاص به، لافتاً إلى أن العلاقة بين الفنان ووكيل الأعمال قائمة على اعتبارات كثيرة منها الدقة والمصداقية والوفاء في إدارة الأعمال الفنية، موضحاً أن كل هذه المواصفات من الممكن أن تجعل الفنان أحد نجوم الساحة الفنية في فترة قصيرة.