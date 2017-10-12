جواهر جايسون وو.. «فسيفساء» براقة

الشارقة (الاتحاد)

تجمع دار «أتيليه سواروفسكي» العالمية مبتكرات نخبة من المصممين المتميزين من مختلف أنحاء العالم، مستعرضين نماذج مترفة من أحدث إنتاجاتهم الفنية، ومنهم مصمم الأزياء العالمي جايسون وو، الذي أطلق مؤخراً تشكيلة بديعة من التصاميم المطلّية بالذهب بألوانه الأصفر، والوردي، والأبيض، والمرصعّة بالكريستالات البراقة، مظهرة مهارة المصمم وروعة أفكاره في صياغة الأكسسوارات النسائية.

وتحت عنوان «موازييك» يقدم المصمم «وو» لوحات فسيفسائية بديعة من الأحجار الملونة، لموضة موسمي خريف وشتاء 2017 /&rlm2018، وبقطع متنوعة من القلائد والعقود والأساور والأقراط احتفل بمرور 10 سنوات على تأسيس هذه العلامة المميّزة من السواروفسكي، لتشكّل انعكاساً متألقاً لنماذج من كريستالاتها اللامعة بمختلف تقطيعاتها، وأحجامها، وألوانها، مجسدة جوانب من رؤاه الفنيّة المعاصرة، والتي تحمل شغفا نابضا بالحياة.

وفي هذه الباقة، نجح «وو» في ترجمة أفكاره الشبابية بمنتهى الشفافية، وبما ينسجم مع السمات المعاصرة والحضور الشبابي للمرأة التي يصمم لها مبتكراته من المجوهرات، مبتدعاً ضمن هذا النهج لمسات لونية متفائلة، ليثريها بتدرجات من الأحمر والأخضر والبنفسجي والفضي على هياكل كريستالية، تمت صياغتها بدقّة عالية ووفق أشكال وتركيبات فنيّة معبّرة.

والمتابع لمسيرة «وو» يكتشف كيف أن هذا الشاب التايواني الأصل والنيويوركي النشأة، صعد بسرعة قياسية منذ انطلاقته عام 2008 في عالم الأزياء، مستثمراً موهبته وشغفه الكبير بخلق الجمال، مكوناً مع علامة «سواروفسكي» علاقة إبداعية تعتمد على جمع عناصر من روح الفخامة، والفن، والابتكار، ليعيد صياغتها وفق مذاقه الفني الجانح في فضاءات الخيال.