دوناتيلا فيرساتشي تحيي إرث «جياني» في التصميم

أزهار البياتي (الشارقة)

خلال أسبوع ميلانو لموضة الملابس الجاهزة لموسمي ربيع وصيف 2018، استعرضت المصممة الإيطالية دوناتيلا فيرساتشي، مجموعة استثنائية من الأزياء النسائية، محتفية بالذكرى العشرين لرحيل شقيقها المصمم جياني، مستعيدة ملامح من طرازه الفريد ونمطه المدهش في التصميم أثناء حقبة التسعينيات. وأكدت دوناتيلا في العرض تقديرها للمصمم الراحل وأثره في إثراء اتجاهات الموضة العالمية بين عامي 91 و95، لتعيد إحياء نماذج مترفة من أيقوناته الجميلة.

أرشيف خالد

وفي هذه التشكيلة، ظهر أسلوب العلامة في هذا المجال، ومن بين تشكيلة كبيرة من القطع التي تتمّيز بالرقي، برزت الفساتين القصيرة المشغولة على الأطراف والحواف بشك يدوي آسر، وجوبات بكسرات كلاسيكية، تعلوها قمصان حريرية مطبّعة، بالإضافة إلى تايورات راقية وأطقم جلدية تلف القوام، كما ظهرت بناطيل مزخرفة من الجرسيه المطاط (سترتيش)، والجلد الأسود، مع سترات قصيرة زينت بأزرار وسلاسل ذهبية غاية في الفخامة، مختزلة تاريخ مبتدعها الراحل الفذ، ونمطه البديع، مستثمرة من أرشيفه القديم زخارف ورسومات إيطالية عريقة، مستخدمة الألوان ذاتها التي ميّزت مسيرته الفنية.

مرجع ثقافي

عبر هذه الباقة المثيرة من موضة أزياء الموسمين المقبلين، عبرت دوناتيلا عن اعتزازها بإرث أخيها الراحل، إلى ذلك، تقول «تشكّل هذه المجموعة تحيّة لروح جياني وأعماله الفنية الخالدة، فقد كان شخصا استثنائيا، يعشق الحياة ويحتفل بكل يوم وكأنّه يوم مميّز، ليعيش كل عام من عمره وكأنّه الأخير، مبتكرا على مدى مسيرته العريقة مجموعات لا تزال حتّى هذا اليوم مرجعاً ثقافياً يُحتذى به ومصدر إلهام لكثير من جيل المصممين الشباب»، متابعة «ولأنه من الصعب اختصار عالمه برمّته في مجموعة واحدة، قرّرت أن أخلّد أجزاء من تاريخه بما كان يعتمده من الزخارف والنقشات، والقماش الشبكي المعدني الباهر».

ألوان مفضلة

استعانت دوناتيلا بالمسطرة اللونية والدرجات المفضلة عند جياني، حيث ظهرت الكثير من طبعاته الإيطالية المزخرفة بالأصفر المشرق، مع رأس «المندوزا» الشهير، والتي رسمت جميعا على خلفيات حريرية سوداء وبيضاء، كما تألقت عديد من الفساتين القصيرة باللون الأسود الملك، مكحلة بشك يدوي مؤطر وتذهيبات معدنية، صاحبتها أحذية مرتفعة الساقين ذات نقوش ومطرزات، بالإضافة إلى بروز قطع أخرى بشطحات وتدرجات زرقاء ملكية، وفيروزية سماوية، مع زهرية وردية الظلال، طبع بعضها صور ملونة لمارلين مانرو وجيمس دين.