«فساتين مناسبات» إلى المنزل «بكبسة زر»

أبوظبي (الاتحاد)
لم يعد هناك داع للتجوال في الأسواق بحثاً عن فستان للمناسبات السعيدة، فقد بات بالإمكان التسوق عبر «الإنترنت»، الذي فتح أبواب التبضع من داخل الدولة وخارجها «بكبسة زر»، من خلال مواقع إلكترونية تبيع فساتين سهرة تماشي خطوط الموضة العالمية.
ومن المؤكد أن هذا التطور وفر الكثير من الوقت والجهد، حيث بات استعراض عشرات التصاميم من فساتين السهرة سهلاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولاسيما التي تقدمه على عارضة. إلى ذلك، تقول هيا المرزوقي (طالبة جامعية)، إنها تتسوق عن طريق الإنترنت نظراً لأن المواقع توفر اختيارات متعددة من حيث المقاس واللون والسعر. وتضيف «اشتريت فساتين من مواقع مختلفة وتصلني بالوقت المناسب، كما أن أسعارها معقولة»، لافتة إلى أنها اشترت من مصممات إماراتيات متميزة.
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وبالنسبة لندى البلوشي فإن رخص الأسعار مقارنة بالأسواق، هو ما يجذبها للتسوق عبر المواقع، حتى أنها قامت مؤخراً بشراء فستان لحضور حفل خطوبة من إحدى المواقع المتخصصة ببيع الفساتين، وعن تجربتها، تقول إن الطلب كان تماما كما أرادت من حيث اللون والمقاس وبسعر مناسب، ما دفعها لاعتماد التعامل مع الحساب نفسه لأكثر من مناسبات.
في المقابل، تجد سارة عبدالله (موظفة) أن الشراء من المحال المتخصصة ببيع الفساتين أفضل من اللجوء إلى المواقع الإلكترونية، حيث باستطاعتها معرفة نوع قماش الفستان وجودة التطريز، لافتة إلى أن فتيات وقعن في فخ الغش بعد شرائهن فساتين عبر المواقع الإلكترونية. وتستبعد أن تشتري فستاناً منها ولاسيما في ظل تنوع الموديلات المطروحة في الأسواق، ومناسبتها لمختلف الميزانيات.