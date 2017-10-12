قرية الفرسان.. وجهة فاخرة

نسرين درزي (أبوظبي)
يرتقي منتجع الفرسان الرياضي الدولي بمستوى عروضه على الدوام، ويشكل بتنوع أنشطته مقراً دائماً للترفيه الحركي الذي يبحث الأهل عنه لأنفسهم ولأبنائهم. وجديد الموسم إضافة المزيد من التشويق على مضمار السباق وتعزيز مرافق الرماية بأحدث مستلزمات التصويب وإعادة إطلاق الموقع الإلكتروني، حيث يتاح بيع تذاكر الفورمولا - 1. ومع توسع رقعته الخدماتية بافتتاح فندق الفرسان، الذي يوفر وجهاً مغايراً للسياحة على مقربة من ملاعبه الشاسعة، يتقدم المنتجع خطوات باتجاه قرية الفرسان الشاملة في مدينة خليفة أ، والتي تحظى بجوانب التجربة المترفة كافة من الإقامة الفاخرة إلى فرصة الاستمتاع ببرامج وفعاليات متنوعة في مكان واحد.
نهضة سياحية
الهدف الرئيس من تطوير قرية الفرسان النهوض بمكانة أبوظبي ووضعها على خريطة الوجهات الرياضية والترفيهية العالمية. وباستقطابه الهواة والمحترفين يقدم المنتجع باقة واسعة من الأنشطة على مدار العام، سعياً لتوفير الفرصة أمام الأعضاء والضيوف لتجديد نشاطهم. والبداية من المسابقات الحماسية لتحفيز المهارات إلى الرماية بالبندقية وسباق الجائزة الكبرى ودورات الفروسية واللياقة البدنية واستضافة البطولة العالمية للتزلج على الماء. ويوفر المنتجع أحدث نماذج مسدسات الرماية وتجربة البندقية الهجومية التي يستخدمها أفراد الجيش الأميركي والتي أصبحت متاحة للاستخدام في ميدان رماية بطول 50 متراً وعرض 300 متر. ويعد المنتجع أحد أكبر ميادين الفروسية في الدولة، حيث يوفر دورات مكثفة في ركوب الخيل، حيث يحظى المبتدئون وأصحاب الخبرة بالاهتمام والمتابعة من قبل نخبة المدربين المؤهلين من جمعية الخيل البريطانية.
ضيافة استثنائية
عن أعمال التطوير، التي شهدها الموقع السياحي الترفيهي، قال راشد القبيسي، مدير عام منتجع الفرسان، إن السعي مستمر لنيل رضا الرواد على اختلاف أعمارهم واهتماماتهم. وذكر أن الموسم الجديد سيشهد باقات تشجيعية للعائلات بحسب الرياضات المختارة. وقال إن الطلبة لهم حصة أساسية من برامج النادي ليس فقط من خلال المخيمات التي يتم تنظيمها في الإجازات، وإنما خلال الأسابيع الدراسية بما يكمل الأنشطة التي يحتاجونها كجزء من الحصص الرياضية المدرسية. وأشار إلى أن «الفرسان» نادٍ متفرد يتميز بخدمات رياضية لا تتوافر في مراكز أخرى، مع حرصه على مفردات الجودة وطاقم المدربين المتخصصين ذوي الكفاءات والخبرة من جنسيات مختلفة. وأورد أن فندق ماريوت الفرسان يعزز التزام القرية عموماً بإقامة منشآت ضيافة استثنائية في وجهات أخرى، إذ يقع في قلب المنتجع الرياضي الأكبر في العاصمة والذي يتضمن مرافق ترفيهية عالمية المستوى. ... المزيد