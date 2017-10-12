قرية الفرسان.. وجهة فاخرة

نسرين درزي (أبوظبي)

يرتقي منتجع الفرسان الرياضي الدولي بمستوى عروضه على الدوام، ويشكل بتنوع أنشطته مقراً دائماً للترفيه الحركي الذي يبحث الأهل عنه لأنفسهم ولأبنائهم. وجديد الموسم إضافة المزيد من التشويق على مضمار السباق وتعزيز مرافق الرماية بأحدث مستلزمات التصويب وإعادة إطلاق الموقع الإلكتروني، حيث يتاح بيع تذاكر الفورمولا - 1. ومع توسع رقعته الخدماتية بافتتاح فندق الفرسان، الذي يوفر وجهاً مغايراً للسياحة على مقربة من ملاعبه الشاسعة، يتقدم المنتجع خطوات باتجاه قرية الفرسان الشاملة في مدينة خليفة أ، والتي تحظى بجوانب التجربة المترفة كافة من الإقامة الفاخرة إلى فرصة الاستمتاع ببرامج وفعاليات متنوعة في مكان واحد.

نهضة سياحية

الهدف الرئيس من تطوير قرية الفرسان النهوض بمكانة أبوظبي ووضعها على خريطة الوجهات الرياضية والترفيهية العالمية. وباستقطابه الهواة والمحترفين يقدم المنتجع باقة واسعة من الأنشطة على مدار العام، سعياً لتوفير الفرصة أمام الأعضاء والضيوف لتجديد نشاطهم. والبداية من المسابقات الحماسية لتحفيز المهارات إلى الرماية بالبندقية وسباق الجائزة الكبرى ودورات الفروسية واللياقة البدنية واستضافة البطولة العالمية للتزلج على الماء. ويوفر المنتجع أحدث نماذج مسدسات الرماية وتجربة البندقية الهجومية التي يستخدمها أفراد الجيش الأميركي والتي أصبحت متاحة للاستخدام في ميدان رماية بطول 50 متراً وعرض 300 متر. ويعد المنتجع أحد أكبر ميادين الفروسية في الدولة، حيث يوفر دورات مكثفة في ركوب الخيل، حيث يحظى المبتدئون وأصحاب الخبرة بالاهتمام والمتابعة من قبل نخبة المدربين المؤهلين من جمعية الخيل البريطانية.

ضيافة استثنائية