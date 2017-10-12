الصراحة أفضل طريقة لإنهاء علاقة فاشلة

أبوظبي (الاتحاد)
كشف علماء عن أفضل وسيلة للتخلص من علاقة غير مثمرة والانفصال عن شخص ما بطريقة أقل إيلاماً من دون التسبب في انكسار قلب الطرف الآخر.
وقدم باحثون، من جامعة بريغهام يونغ في ولاية يوتا الأميركية، لـ 145 مشاركاً سيناريوهات مختلفة حول انفصال شركائهم عنهم بشكل افتراضي، ثم منحوهم خيارين عن الطريقة التي قد يفضلون توصيل هذه الأخبار السيئة إليهم، ثم صنفوا طرق التوصيل والإبلاغ تلك إلى فئات هي إما أن تكون واضحة، أو مراعية للشعور، أو مباشرة، أو فعالة، أو صادقة، أو منطقية، أو محددة.
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وبحسب موقع «the sun»، أوضح الباحث آلان مانينغ أن «قول أريد قطع علاقتنا والانفصال عنك» أفضل طريقة لإبلاغ الطرف الآخر بالأمر.
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وأظهر البحث أن الوضوح والصراحة أفضل الطرق ليس فقط في العلاقات العاطفية، بل أيضاً في الوقائع المادية مثل الموت أو المرض، إذ لا يرغب معظم الناس في أي مقدمات عاطفية غير ضرورية.