الصراحة أفضل طريقة لإنهاء علاقة فاشلة

أبوظبي (الاتحاد)

كشف علماء عن أفضل وسيلة للتخلص من علاقة غير مثمرة والانفصال عن شخص ما بطريقة أقل إيلاماً من دون التسبب في انكسار قلب الطرف الآخر.

وقدم باحثون، من جامعة بريغهام يونغ في ولاية يوتا الأميركية، لـ 145 مشاركاً سيناريوهات مختلفة حول انفصال شركائهم عنهم بشكل افتراضي، ثم منحوهم خيارين عن الطريقة التي قد يفضلون توصيل هذه الأخبار السيئة إليهم، ثم صنفوا طرق التوصيل والإبلاغ تلك إلى فئات هي إما أن تكون واضحة، أو مراعية للشعور، أو مباشرة، أو فعالة، أو صادقة، أو منطقية، أو محددة.

وبصفة عامة، فضل معظم المشاركين نهجاً مباشراً يتسم بالوضوح من دون الكثير من المقدمات أو طرق «تخفيف الأمر».

وبحسب موقع «the sun»، أوضح الباحث آلان مانينغ أن «قول أريد قطع علاقتنا والانفصال عنك» أفضل طريقة لإبلاغ الطرف الآخر بالأمر.

وأضاف أن كل ما يتطلبه الانفصال من مقدمات هو أن يسبقه جملة «نحن بحاجة إلى التحدث معاً»، والتي تعلن في ثوانٍ أن هناك خبراً سيئاً قادماً للتعامل معه.

وأظهر البحث أن الوضوح والصراحة أفضل الطرق ليس فقط في العلاقات العاطفية، بل أيضاً في الوقائع المادية مثل الموت أو المرض، إذ لا يرغب معظم الناس في أي مقدمات عاطفية غير ضرورية.