تحصل على إجازة مدفوعة الأجر لرعاية كلبها المريض

د ب أ

حصلت إمرأة إيطالية تعمل في جامعة في روما على إجازة مدفوعة الأجر لرعاية كلبها المريض.



وقالت منظمة "إل. إيه. في" المعنية بحماية الحيوانات إن المرأة، التي تقيم بمفردها، طلبت في أول الأمر الحصول على إجازة مدفوعة الأجر ليومين، ولم تحصل عليها. لم يكن لديها بديل آخر سوى العناية بكلبها، "كوتشيلا".



وبعد أن قدمت المنظمة المساعدة القانونية إلى المرأة، كانت الجامعة قد تراجعت عن قرارها، حسبما أكدت الجامعة اليوم الخميس.



وقد ذكرت صاحبة الكلب في البداية أنها تريد التغيب "لأسباب عائلية". ولكن الجامعة أصرت على أن تأخذ إجازة لمدة يومين بدون أجر، غير أن منظمة حماية الحيوانات ذكرت أن قلة المساعدة والرعاية لحيوان في حاجة إليها، هو بمثابة قسوة على الحيوانات.

ومنحت الجامعة الموظفة إجازة مدفوعة الأجر ليومين، وفقا لطلبها.



وقال جانلوكا فيليسيتي رئيس منظمة "إل. إيه. في" المعنية بحماية الحيوانات: "إنها خطوة مهمة أخرى للأمام في طريق الاعتراف بأن الحيوانات.. جزء من الأسرة في كل النواحي".