نصف مليون أوروبي يموتون سنوياً بسبب الهواء

يستمر تلوث الجو في التسبب بأكثر من نصف مليون وفاة مبكرة سنوياً في القارة الأوروبية على الرغم من تسجيل بعض التحسن على ما قالت الوكالة الأوروبية للبيئة في تقريرها السنوي.
وقال هانس برونيكس مدير الوكالة ومقرها في كوبنهاغن في البيان «من المشجع أن نرى الكثير من الحكومات الأوروبية ولا سيما المدن تشكل قدوة في حماية صحة الأفراد من خلال تحسين نوعية الهواء».
ويبقى تلوث الجو السبب البيئي الرئيسي للوفيات المبكرة.
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وفي الاتحاد الأوروبي كانت هذه الجزئيات مسؤولة عن 399 ألف حالة وفاة مبكرة من أصل 487 ألفاً.
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وقال كارمينو فيلا المفوض الأوروبي لشؤون البيئة في بيان إن «المفوضية الأوروبية عازمة على مواجهة هذه المشكلة ومساعدة الدول الأعضاء على أن تكون نوعية الهواء الذي يتنشقه مواطنوها ضمن المعايير».