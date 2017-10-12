ترامب لماي: ضرورة محاسبة إيران على أنشطتها الشريرة

عواصم (وكالات)

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال مكالمة هاتفية مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي «ضرورة العمل معا لمحاسبة النظام الإيراني على أنشطته الشريرة والمزعزعة للاستقرار، لاسيما رعايته للإرهاب وتطويره لصواريخ تمثل تهديداً».

وذكر مكتب ماي أنها بحثت مع ترامب أيضاً ضرورة أن تعمل بريطانيا والولايات المتحدة والقوى الأخرى معا للتصدي للأنشطة الإيرانية التي تزعزع استقرار المنطقة. وأكدت ماي مجدداً التزام بريطانيا بالاتفاق النووي مع إيران الذي أبرم عام 2015. وألقى ترامب بالشكوك حول مستقبل الاتفاق الذي يهدف لكبح البرنامج النووي الإيراني في مقابل رفع أغلب العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة على طهران.

وجاء في بيان أصدره مكتب ماي بالبريد الإلكتروني عقب الاتصال الهاتفي «أكدت رئيسة الوزراء مجددا التزام بريطانيا القوي بالاتفاق إلى جانب شركائنا الأوروبيين قائلة، إن (الاتفاق) في غاية الأهمية للأمن الإقليمي». وأضاف أن ماي أكدت أيضاً «أن من المهم مراقبة الاتفاق بعناية وتنفيذه بالشكل الصحيح».

ومن المتوقع أن يعلن ترامب قرارا بسحب الثقة من الاتفاق قبيل موعد نهائي هو في الخامس عشر من أكتوبر لتقديم تقرير حول التزام إيران بالاتفاق.

ووفقا لوسائل إعلام أميركية، من المرجح أن يعلن ترامب أن الاتفاقية، التي تم التوصل لها عام 2015 بعد سنوات من التفاوض بين إيران والدول الست الكبرى، لا تخدم المصلحة الوطنية للولايات المتحدة.