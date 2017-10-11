المؤبد لـ7 عسكريين أتراك لصلتهم بمحاولة الانقلاب

إسطنبول (د ب أ)

قررت محكمة الجنايات العليا في مدينة إسطنبول التركية، الحكم على 5 من أصل 7 عسكريين مسجونين متهمين بمحاولة انقلاب الخامس عشر من يوليو 2016، بالسجن المؤبد المشدد و200 عام لكل منهم، وبالمؤبد على الاثنين الآخرين مع السجن 166 عاماً لكل منهما.

وقضت المحكمة على كل من الرائد أوزجور أراز، والنقباء ياووز سليم دايي، ومحمد خير الدين شاهين، ولافنت جونجور، والملازم أول أيهان بغداد، بالسجن المؤبد بتهمة «محاولة القضاء على النظام الدستوري عبر استخدام العنف والقوة»، وأصدرت قراراً بالسجن لمدة 200 عام على كل منهم، بتهم مختلفة من بينها «منع 18 شخصاً من حريتهم الشخصية عبر استخدام العنف والقوة». وقضت المحكمة أيضا بالسجن المؤبد المشدد للمساعدين محمد تركمان سيهان، وفاتح ألكان، بتهمة «محاولة القضاء على نظام الجمهورية التركية»، إلا أن المحكمة خفضت عقوبتهما وحولتها من المؤبد إلى السجن لمدة 166 عاماً و8 أشهر لكل منهما، بتهم مختلفة، من بينها «منع حرية الفرد عبر استخدام العنف والقوة».

من جانبه، قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أمس، إن القوات الأمنية أحبطت 515 هجوماً إرهابياً خلال الـ 12 شهراً الماضية.