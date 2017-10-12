كاليفورنيا: الحرائق تلتهم آلاف المنازل والمباني التجارية

واشنطن (وكالات)
دمرت الحرائق التي تنتشر بسرعة كبيرة في ولاية كاليفورنيا الأميركية ما يقدر بـ 3500 منزل ومبنى تجاري، الكثير منها في مناطق إنتاج الخمور، وفقاً لما ذكرته هيئة الإطفاء بالولاية أمس.
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب حالة الطوارئ الطبيعية في كاليفورنيا في إجراء يتيح للولاية الواقعة في جنوب غرب الولايات المتحدة الاستفادة من إمكانات الحكومة الفدرالية لمواجهة الحرائق الضخمة المستعرة في ثمانٍ من مقاطعاتها والتي تسببت بمقتل 17 شخصاً على الأقل وتهجير 25 ألفا آخرين.
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ويتأهب رجال الإطفاء لخطر اندلاع حرائق جديدة مع توقعات بعودة الرياح وأجواء الطقس الجاف إلى منطقة أودت النيران فيها بحياة 17 شخصا ودمرت ألفي منزل ومبنى تجاري.
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وقالت لين تولماتشوف المتحدثة باسم إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا، إنه تم إلغاء بعض أوامر الإخلاء بمقاطعتي نيفادا ويوبا في غرب الولاية بينما تم تمديد أوامر أخرى إلى الشرق بمقاطعتي سونوما ونابا، حيث احترق أكثر من 50 ألف فدان.
ولا يزال نحو 155 شخصا مفقودين في سونوما مع العثور على 45 مفقودا آخرين وربما يكون فقدان بعض هؤلاء بسبب الارتباك المصاحب لعملية الإخلاء.