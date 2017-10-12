الأمم المتحدة: هجمات جيش بورما تطهير عرقي للروهينجا

عواصم (وكالات)

اتهم تقرير للأمم المتحدة أمس جيش ميانمار باستهداف مسلمي الروهينجا «بشكل ممنهج وقاس ومعد له مسبقاً» بهدف منع عودتهم إلى البلاد. وذكر التقرير الذي اعده فريق تابع لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن هذه الهجمات تمت بالتعاون بين قوات جيش ميانمار وجماعات بوذية مسلحة.

وسلط التقرير الذي استند إلى مقابلات أجراها مع اللاجئين الجدد من مسلمي ميانمار الفارين إلى بنجلاديش في الفترة ما بين 14 و24 سبتمبر الماضي الضوء على استراتيجية «غرس الخوف والصدمة العميقة والواسعة النطاق الجسدية والمعنوية والنفسية» بين مسلمي ميانمار.

وأعربت المفوضية في الوقت ذاته عن قلقها البالغ إزاء سلامة مئات الآلاف من مسلمي ميانمار الذين ما زالوا في ولاية راخين الشمالية لاسيما مع وجود تقارير عن استمرار العنف.

ودعت السلطات إلى السماح فوراً للجهات الفاعلة في المجال الإنساني وحقوق الإنسان بالوصول غير المقيد إلى المناطق المنكوبة.