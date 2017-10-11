الاتحاد الأوروبي يعتزم فتح سفارته في طرابلس

بروكسل ، روما (وكالات)
قال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي، إن الاتحاد يسعى لإعادة فتح سفارته في ليبيا اعتماداً على الأوضاع الأمنية لتقديم المزيد من الدعم السياسي لحكومة طرابلس التي تواجه صعوبات في بسط سيطرتها. وأفادت مسودة بيان مشترك لزعماء الاتحاد الأوروبي أطلعت عليها «رويترز» أنهم سيعلنون في قمتهم في بروكسل يومي 19 و20 أكتوبر أنهم «يشجعون العمل الجاري لإقامة وجود دائم للاتحاد الأوروبي في ليبيا في وقت قريب».
لكن البيان يوضح أن مثل هذه الخطوة لن تكون وشيكة، إذ إنها تعتمد على تحسن الوضع الأمني على الأرض. ونقل الاتحاد الأوروبي بعثته إلى تونس المجاورة في منتصف عام 2014 مع تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا وتصاعد القتال بين فصائل متناحرة منذ أن أطاح معارضون بحكم معمر القذافي وسط حملة قصف شنها حلف شمال الأطلسي.
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من جانب آخر حكم القضاء الإيطالي الثلاثاء على الصومالي عثمان مطمود البالغ 22 عاما بالسجن المؤبد لارتكابه جرائم قتل وتعذيب في ليبيا، بعد أن تعرف إليه أحد ضحاياه عندما انضمّ إلى مجموعة من المهاجرين. وأوقف مطمود في أواخر عام 2016 في مركز لاستقبال اللاجئين في ميلانو، حيث كان حوالي 15 مهاجرا يهددون بقتله بعد أن تعرفوا إليه كأحد ممارسي التعذيب بحقهم، كما انتزع منهم أموالا، في مخيم بني وليد في الصحراء الليبية.
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وشهد العديد على رؤية مطمود يضرب مهاجرين حتى الموت أو تركه آخرين يموتون بسبب نقص الرعاية أو الطعام. وروت امرأتان أن مطمود اغتصبهما لأشهر عدة.