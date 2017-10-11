تونس: الإطاحة بخلية داعشية تمول أنشطة إرهابيّة بالخارج

ساسي جبيل (تونس)

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، أن وحداتها الأمنية بالعاصمة تونس أطاحت بخليّة إرهابية موالية لما يُسمّى بتنظيم «داعش» الإرهابي تتكوّن من 4 عناصر أحدهم متواجد ضمن التنظيم الإرهابي المذكور ببؤر التوتر.

وأوضحت الداخلية أمس، في بيان أن الوحدة الوطنيّة للأبحاث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني بالعوينة تمكنت من تفكيك هذه الخلية الناشطة بجهة المنيهلة من محافظة أريانة بالعاصمة، مضيفة أنه وبالتحرّي مع عناصرها تبيّن أنهم شرعوا في جمع الأموال لتمويل نشاطهم الإرهابي بتونس وإرسال جزء من المبالغ الماليّة التي تمّ جمعها للعنصر الإرهابي الرّابع المتواجد ببؤر التوتر لتسهيل تنقلاته هناك. وأكد البيان أن 3 من عناصر الخليّة، أذن القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بإيداعهم بالسّجن وإدراج العنصر الرّابع بالتفتيش.

إلى ذلك، تم تسليم جثث 8 أشخاص من ضحايا حادثة اصطدام وحدة بحرية تابعة لجيش البحر بمركب يقل عدداً من المهاجرين في جزيرة قرقنة بمحافظة صفاقس، وسط شرقي البلاد. وقال مدير عام المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس، أحمد محفوظ، في تصريح صحفي، أمس الأربعاء، إنه تبيّن أن 4 منهم من محافظة قبلي واثنين آخرين من محافظة القصرين وشخص آخر أصيل بن قردان الحدودية مع ليبيا، وآخر أصيل محافظة جندوبة، شمال غربي البلاد.

وأضاف محفوظ أن أهالي الضحايا اقتحموا قسم التشريح بالمستشفى واعتدوا بالعنف اللفظي على الطاقم الطبي وشبه الطبي، أثناء عملية استكمال التعرف على هوية جثث الضحايا وإجراءات تسليمها إلى أهاليهم.