المستوطنون يقتحمون الأقصى ومقام يوسف والمسجد الإبراهيمي

عبدالرحيم الريماوي، علاء المشهراوي (القدس، رام الله، غزة)

أصيب فجر أمس، الشاب أشرف محمد فاعور (18 عاماً) بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال مواجهات بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحام مئات المستوطنين «مقام يوسف»، شرق مدينة نابلس. وأفادت مصادر فلسطينية بأن حافلات عدة للمستوطنين اقتحمت المنطقة الشرقية من المدينة، بحراسة جنود الاحتلال، باتجاه المقام، لأداء طقوس دينية، مشيرة إلى أن الشاب من مخيم عسكر، أصيب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ونقل إلى مستشفى رفيديا لتلقي العلاج، خلال المواجهات مع قوات الاحتلال.

إلى ذلك، أفاد موقع «0404» العبري، أن قوات الاحتلال أمّنت؛ خلال اليومين الماضيين، اقتحام قرابة 40 ألف مستوطن يهودي للمسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل.

وذكر الموقع، أمس، أن آلاف المستوطنين وصلوا للمسجد الإبراهيمي في الخليل، خلال اليومين الماضيين بمناسبة عيد «العرش»، ودون أن يسجل وقوع أحداث أو مواجهات في المنطقة، على حد زعمه. ويُشار إلى أن قوات الاحتلال أغلقت خلال اليومين الماضيين، المسجد الإبراهيمي أمام المسلمين، ومنعت إقامة الصلاة أو رفع الأذان، فيما سمحت للمستوطنين باستباحة جميع أروقته وأقسامه.

ويأتي ذلك، فيما يواصل المستوطنون المتطرفون لليوم الرابع على التوالي، تكثيف اقتحاماتهم للمسجد الأقصى بأعداد كبيرة، من باب المغاربة بحراسة مشددة من القوات الخاصة. وأمنت شرطة الاحتلال اقتحامات هؤلاء المتطرفين، والتي تصاعدت وتيرتها خلال عيد «العرش» العبري الذي يستمر اليوم الخميس، حيث فرضت الشرطة قيوداً مشددة على دخول المصلين المسلمين للأقصى، وكثفت من تواجدها في ساحات المسجد وعند أبوابه، وفي البلدة القديمة بالقدس المحتلة.إلى ذلك أغلقت سلطات الاحتلال، الأربعاء، طرقاً وشوارع رئيسية في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، لصالح تدفق المستوطنين على البلدة القديمة باتجاه باحة حائط البراق (الجدار الغربي للمسجد الأقصى). وقال شهود عيان، إن الشارع الرئيس في حي راس العامود بسلوان تم إغلاقه أمام مركبات المواطنين بسبب حركة المستوطنين النشطة في «المقبرة اليهودية» في المنطقة تزامناً مع أيام عيد «العُرش» اليهودي.