اعتقال 13 من فلول «داعش» في مصراتة

مصراتة، سرت (وكالات)

أكد مصدر أمني بمصراتة أن الأجهزة الأمنية بالمدينة ألقت القبض على 13 شخصًا من فلول تنظيم «داعش» الإرهابي، خلال مداهمات تمت في ساعات مبكرة من صباح أمس، على وكر بمنطقة السكت قرب مجمع أفريقيا التجاري «سوق التوانسة» كما يعرفه أهل مصراتة. وقال المصدر، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، إن شخصًا واحدًا قتل خلال المداهمة، كما أصيب عدد من قوات الأمن أثناء تبادل إطلاق النار مع الإرهابيين. وقال مصدر أمني لـ «العربية.نت» إن القوة المؤلفة من عدة أجهزة أمنية تابعة لمديرية أمن المدينة داهمت مزرعتين بمنطقة السكت جنوب المدينة بعد ورود معلومات بوجود إرهابيين. وأوضح المصدر أن من بين من تم القبض عليهم قادة بارزون في المجموعات الإرهابية. وأكد المصدر أن الأجهزة الأمنية بالمدينة عازمة على مواصلة عملها في عمليات تطهيرها من العناصر الإرهابية التي يشتبه في كونها، قدمت مساعدة لتنفيذ الهجوم الإرهابي على مجمع المحاكم الأسبوع الماضي.

من جانب آخر، تناقلت وسائل إعلام ليبية أنباء عن القبض على الساعدي بوخزيم المعروف بـ «أبي عبد الله النوفلي»، أبرز قادة سرايا الدفاع عن بنغازي والمصنف في قوائم الإرهاب، والذي سبق أن ظهر في تسجيل مرئي صحبة «بلمختار الأعور» قائد تنظيم القاعدة في المغرب العربي.

من ناحية أخرى، أكدت غرفة العمليات الميدانية العسكرية بمدينة سرت الليبية، أمس، رفع حظر التجول كليًا بالمدينة. وقال مدير أمن سرت العقيد الصديق بن سعود، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، إن حظر التجول رفع بالكامل داخل وخارج المدينة والطريق الساحلي. وكانت مديرية الأمن الوطني في سرت أعلنت في 4 أكتوبر الجاري حظر التجول في المدينة وضواحيها وعلى الطريق الساحلي لجميع المركبات الآلية من الساعة 9 ليلاً وحتى 6 صباحًا.

على صعيد آخر، تمكن حرس السواحل بالقطاع الغربي بنقطة مصفاة الزاوية الليبية أمس من إنقاذ 90 مهاجرًا غير شرعى بينهم عشرون امرأة وتسعة أطفال، كانوا على متن قارب مطاطي، على بعد خمسة أميال من شواطئ مدينة صبراتة. وقال مصدر بحرس السواحل، لبوابة الوسط الإخبارية الليبية، إن المهاجرين وصلوا إلى أقرب نقطة لخفر السواحل بمصفاة الزاوية، مشيرًا إلى أنه بعد تقديم المساعدة الإنسانية لهم سُلموا إلى مركز إيواء النصر في مدينة الزاوية.