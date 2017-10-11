السجن لـ7 أردنيين أدينوا بالترويج لداعش

عمان (أ ف ب)

حكمت محكمة أمن الدولة الأردنية أمس، على سبعة أردنيين بالسجن لفترات تراوحت بين عامين وأربعة أعوام بعد أدانتهم بالترويج لتنظيم داعش الإرهابي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحكمت المحكمة في جلسة علنية على الأردنيين السبعة الذين تتراوح اعمارهم بين العشرينيات والثلاثينيات بالسجن مع الاشغال الشاقة بين عامين واربعة اعوام بتهمة الترويج لافكار جماعة ارهابية في اشارة إلى تنظيم داعش.

وبحسب لائحة الاتهام، فان هؤلاء هم «من مؤيدي تنظيم داعش الارهابي ومن المتابعين لاخباره وإصداراته عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويقومون باعادة نشر هذه الاخبار والاصدارات على اصدقائهم ومعارفهم بغية الترويج لهذا التنظيم وكسب مزيد من المؤيدين والمتعاطفين في الاردن». وطلب هؤلاء من المحكمة «الشفقة والرحمة» قبل تلاوة الحكم.

وتنظر محكمة أمن الدولة اسبوعيا في قضايا تتصل بالارهاب. واغلب المتهمين من مؤيدي تنظيمي داعش وجبهة النصرة او المنضمين اليهما. وشدد الأردن اعتبارا من مطلع العام الحالي العقوبات التي يفرضها على المروجين لافكار تنظيم داعش أو الذين يحاولون الالتحاق بالتنظيم وبات يترصد كل متعاطف معه حتى عبر الإنترنت.

كما شدد الأردن منذ اندلاع الأزمة السورية في مارس 2011، إجراءاته على حدوده مع سوريا واعتقل وسجن عشرات الإرهابيين لمحاولتهم التسلل إلى البلد المجاور للقتال هناك.