القوات البرية السعودية تشارك في تمرين «الصمصام 6» بباكستان

الرياض (وكالات)

أعلنت السعودية أمس، عن مشاركة قواتها البرية الملكية خلال الأيام القادمة في التمرين المشترك (الصمصام 6) مع القوات البرية الباكستانية بجمهورية باكستان. وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن التمرين يأتي ضمن سلسلة التمارين العسكرية المشتركة التي تعكس متانة العلاقات المشتركة بين الدولتين الصديقتين على مختلف الأصعدة. ويشارك في التمرين عدد من الضباط والأفراد المؤهلين في مجال استخدام أساليب القتال الحديث في بيئات مختلفة، ويستهدف تعزيز العلاقات وتبادل الخبرات العسكرية بين البلدين ورفع الجاهزية القتالية للقوات البرية السعودية والقوات الباكستانية.

وقال قائد عسكري باكستاني إن التدريب يهدف إلى تبادل الخبرات ورفع مستوى الكفاءة والأداء في القوات العسكرية في البلدين الشقيقين، مضيفا أن باكستان تحتفظ بعلاقات عسكرية وثيقة مع المملكة، ويقوم الجيش الباكستاني بتبادل الخبرات مع القوات العسكرية في المملكة، مشيرا إلى أن سلسلة تمارين «الصمصام» بدأت قبل أكثر من عشر سنوات.