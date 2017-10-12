واشنطن: «حزب الله» خطر علينا ويهدد العالم

واشنطن (CNN)

شن نيكولاس راسموسن، مدير المركز الوطني لمحاربة الإرهاب التابع للحكومة الأميركية، هجوما قاسيا على حزب الله، متهما إياه باغتيال قيادات سياسية وعسكرية لبنانية، على رأسها رئيس الوزراء الأسبق، رفيق الحريري، وتنفيذ أجندة للإرهاب الدولي تشمل امتلاك قدرة تنفيذ هجمات داخل أميركا نفسها. وفي مؤتمر صحفي بوزارة الخارجية الأميركية قال راسموسن إن حزب الله «يمارس منذ عقود إرهابا عالميا» مضيفا: «أنا أقف هنا اليوم لأن التنظيم يركز على استهداف المصالح الأميركية في الخارج وفي أميركا نفسها. حزب الله أظهر للعالم وجهه الحقيقي، فهو يعتمد على الإرهاب وأشكال العنف لتحقيق أهداف رغم محاولته إظهار نفسه على أنه حزب سياسي».

وعدد راسموسن بعض العمليات التي يقف الحزب وراءها وأدت إلى مقتل أميركيين قائلا: «الحزب مسؤول عن مقتل 63 شخصا وجرح 120 في الهجوم على السفارة الأميركية في بيروت عام 1983، كما أن استهدافه مقر المارينز في لبنان بالعام نفسه أدى إلى مقتل 241 أميركيا وجرح 128. جهاز الأمن الخارجي التابع للحزب المعروف باسم (الوحدة 910) نشر عناصره في جميع أنحاء المعمورة من أجل المساهمة في النشاطات الإرهابية». وأضاف: «الحزب يرغب في الحفاظ على بنية عالمية تتيح له تنفيذ المزيد من الهجمات الإرهابية. لن أتحدث علنا لكن نحن في أجهزة الاستخبارات نرصد نشاطات متزايدة لحزب الله هنا في الداخل الأميركي ونراقب ذلك عن كثب.» مذكّرا بتوقيف واشنطن لعنصرين من الحزب في يونيو الماضي داخل الولايات المتحدة.

واستطرد المسؤول الأميركي بالقول: «وفقا لتقديراتنا فإن الحزب مصمم على امتلاك القدرة لتنفيذ ضربات في الداخل الأميركي فهذا جزء أساسي من أفكاره الإرهابية ونحن نأخذ ذلك على محمل الجد ولم نبعد نظرنا عن نشاطات حزب الله طوال العقدين الماضيين رغم التركيز الكبير على تنظيمات مثل القاعدة وداعش». وفي موقف بارز، حمّل راسموسن حزب الله مسؤولية العديد من عمليات الاغتيال التي شهدها لبنان قائلا: «الحزب لم يكتف بالإرهاب الدولي، ورغم ترويجه لنفسه على أنه أحد حماة لبنان غير أنه في الواقع أدار بندقيته بأكثر من مناسبة إلى صدور اللبنانيين ويشمل ذلك أولئك الذين تنظر في التحقيق معهم المحكمة الخاصة بلبنان». وتابع بالقول: «الحزب مسؤول عن تفجير قنبلة خارج مصرف في بيروت عام 2016، كما أنه قام باغتيال مدير عام قوى الأمن الداخلي اللبناني السابق، وسام حسن، عام 2012 وسبق ذلك عام 2008 سيطرته على بيروت متسببا بمقتل 84 مدنيا لبنانيا، وطبعا عام 2005 قام عناصر من حزب الله باغتيال رئيس الوزراء الأسبق، رفيق الحريري».

كما اتهم راسموسن الحزب بإرسال عناصره للقتال في اليمن والعراق، مضيفا أن خسائر مشاركته الواسعة في القتال بسوريا وصلت إلى ألفي قتيل، وذلك ضمن ما قال إنها محاولة من الحزب «لتوسيع دائرة تأثيره الإقليمية من خلال الصواريخ التي تهدد شرق المتوسط والجزيرة العربية.» متعهدا بالتواصل مع الشركاء في داخل أميركا وخارجها لتبادل المعلومات حول الحزب وتحسين رصد الخطر الذي يمثله على أميركا ومصالحها حول العالم.