الأردن يحبط محاولتي تسلل عبر سوريا

عمان (د ب أ)

صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية امس، بأنه تم إحباط محاولتي تهريب مخدرات وتسلل على الحدود الأردنية السورية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عنه القول، إن المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأمن العسكري عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات في المنطقة الفاصلة بين الحدود الأردنية السورية، بعد الاشتباه في محاولة تسلل أربعة أشخاص من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، مضيفاً أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى تراجعهم باتجاه العمق السوري.

وأضاف أنه تم صباح امس رصد محاولة خمسة أشخاص التسلل من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى إلقاء القبض على شخص، وتحويله إلى الجهات المختصة، وإصابة أحدهم وتراجعهم إلى العمق السوري.

وبتفتيش المنطقتين تم العثور على كميات كبيرة من المواد المخدرة. ويفرض الأردن إجراءات أمنية مشددة وقواعد اشتباك صارمة على جانبه من الحدود مع سورية، في ظل التوترات على الجانب الآخر من الحدود.