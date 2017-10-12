روسيا تعتزم حماية الأسد ضد اتهامه باستخدام أسلحة كيماوية

موسكو (د ب أ)

تعتزم روسيا حماية النظام السوري في مواجهة الاتهامات الموجهة له باستخدام أسلحة كيماوية. وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مشيرا لذلك خلال لقائه مع نظيره السوري وليد المعلم امس في موسكو: «سندحض جميع المحاولات التي تتهم الحكومة السورية بلا دليل أو تحقيق مهني». وأثنى لافروف خلال لقائه المعلم على التعاون بين البلدين في مكافحة الإرهاب.

من جانبه طالب المعلم حسب وكالة أنباء انترفاكس الروسية بحل التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش. وقال المعلم إن هذا التحالف دمر بغاراته الجوية كل شيء في سورية ما عدا مليشيا تنظيم داعش.

وأضاف المعلم إن أكراد سوريا ينافسون الجيش السوري للسيطرة على المناطق المنتجة للنفط. وأضاف قائلا إن الأكراد يعرفون أن سوريا لن تسمح مطلقا بانتهاك سيادتها. وأشار إلى أن الأكراد أسكرتهم نشوة المساعدة والدعم الأميركي لكن يجب عليهم إدراك أن هذه المساعدة لن تستمر إلى الأبد.