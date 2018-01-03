جماهير المنتخب: ما نرضى إلا بالمركز الأول

الكويت (الاتحاد)

قدمت جماهير الإمارات لوحة رائعة متميزة وملحمة في حب «الأبيض» وحضرت بكثافة لاستاد جابر الأحمد، وكانت اللاعب رقم 1، خلال المباراة، ووصلت إلى الكويت مساء أمس طائرتان لدعم المنتخب، بخلاف ما لا يقل عن حضور أكثر من 6 آلاف لحضور المباراة في المدرجات، وتشجيع «الأبيض».

وأعادت الجماهير إلى الأذهان الأجواء الاحتفالية التي عاشها «الأبيض» في «خليجي 21» بالبحرين، عندما توج باللقب، وزحف خلفه أكثر من 23 ألف مشجع حضروا من أرض زايد الخير، إلى البحرين، وهو ما نثق في تكراره خلال البطولة الحالية، خاصة في النهائي الذي يجمع منتخبنا أمام عُمان بعد غدٍ. وحملوا لافتات دعم ومساندة تحمل رسالة واضحة للمنتخب: «ما نرضى إلا بالمركز الأول».