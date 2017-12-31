160 شكوى ضد مواقع بيع إلكترونية خلال الجمعة البيضاء

يوسف العربي (دبي)

تلقت قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي نحو 160 شكوى تخص عمليات شراء عبر مواقع الكترونية خلال موسم التخفيضات الذي عرف باسم «الجمعة البيضاء».

وتركزت شكاوى المستهلكين على تأخر عمليات التوصيل لأكثر من 15 يوماً وإلغاء الموقع الإلكتروني لعمليات شراء بضائع لعدم توافر المخزون الكافي فيما ارجع الموقع الإلكتروني هذه الحالات إلى الكم الهائل من عمليات الشراء المنفذة على الموقع خلال موسم الجمعة البيضاء الذي استمر خلال الفترة من 21 نوفمبر على 25 نوفمبر الماضي.

وقال حمدي زكي، إنه قام بشراء هاتف ذكي جديد من الموقع الإلكتروني خلال اليوم الأول من فعاليات موسم التخفيضات الذي يعرف باسم «الجمعة البيضاء»، مضيفاً أنه قبل استكمال عملية الدفع أخبره الموقع بأنه سيتم توصيل الهاتف خلال يوم 25 نوفمبر ومن ثم قام بالموافقة على هذا التاريخ وسدد المبلغ المطلوب عبر بطاقة الائتمان.

وأضاف أنه بمرور الوقت لم يتم توصيل الهاتف الذكي الذي قام بشرائه ما اضطره لتقديم شكوى لدى مركز الاتصال التابع للموقع الإلكتروني حيث تم أخباره بأن الموعد الجديد للتوصيل سيكون في الثاني من شهر ديسمبر الحالي ليفشل الموقع للمرة الثانية في توصيل الهاتف في الموعد الجديد.