«علي بابا» تضخ 15 مليار دولار في الأبحاث والتطوير خلال 3 سنوات

بكين (د ب أ)

أعلنت مجموعة «علي بابا» الصينية العملاقة للتجارة الإلكترونية وخدمات الإنترنت أمس، برنامج أبحاث عالمي باسم «أكاديمية الاكتشاف والمغامرة وقوة الدفع والنظرة المستقبلية» (دي.أيه.إم.أو أكاديمي) الذي يستهدف زيادة التعاون التكنولوجي في العالم وتطوير أحدث التقنيات وجعل العالم أكثر تواصلا من خلال تضييق الفجوة التكنولوجية بين دوله. وتتوقع الشركة استثمار أكثر من 15 مليار دولار في مجال الأبحاث والتطوير خلال السنوات الثلاث المقبلة.

ستتولى الأكاديمية متابعة فتح معامل أبحاث وتطوير في مختلف أنحاء العالم مع السعي لتوظيف العلماء والباحثين الموهوبين للانضمام إليها. وسيرأس الأكاديمية «جيف شانج» مدير قطاع التكنولوجيا في مجموعة «علي بابا جروب».

وستركز الأكاديمية في البداية على فتح 7 معامل أبحاث في الصين والولايات المتحدة وروسيا وإسرائيل وسنغافورة. وستركز هذه المعامل على أبحاث التكنولوجيا الأساسية بما في ذلك الذكاء الصناعي وإنترنت الأشياء والتكنولوجيا الدقيقة والحوسبة الكمية. وداخل هذه المجالات البحثية الواسعة، ستركز المعامل على موضوعات مثل الذكاء الصناعي وتأمين شبكات المعلومات والحوسبة البصرية ومعالجة اللغات الطبيعية وغيرها.

كما ستتعاون معامل الأكاديمية مع الشخصيات الشهيرة في مجال أبحاث الفضاء والمراكز التعليمية المرموقة للبحث عن اختراقات تكنولوجية بهدف تحسين حياة المستخدم النهائي للتكنولوجيا وزيادة فاعلية وتأمين المؤسسات عالميا.

وأشارت مجموعة «علي بابا» إلى أن هذه الأكاديمية هي أول مبادرة عالمية كبرى تركز على تطوير قدرات وبنية تحتية تكنولوجية عالمية والتي ستتيح لها الوفاء بالتزامها بخدمة ملياري عميل وتوفير 100 مليون وظيفة خلال العشرين عاما المقبلة. وتضم المجموعة الصينية حاليا حوالي 25 ألف مهندس وعالم ضمن قائمة العاملين لديها.