مسن يقود سيارته على خط السكك الحديدية

طوكيو (د ب أ)

ذكر تقرير إعلامي، أمس الأربعاء، أن رجلاً (83 عاماً)، قاد سيارته على طول خط السكك الحديدية لمسافة 2ر1 كيلومتر في شمال اليابان، بعد أن أخطأ المسار المحدد للطريق. ولحسن حظه، لم تمر أي قطارات عبر خط السكك الحديدية أثناء قيادته السيارة عليه، مساء أمس الأول الثلاثاء في جزيرة هوكايدو، ولم يصبه ضرر، بحسب ما نقلت وكالة كيودو للأنباء. وقد علقت سيارة الرجل عند معبر على خط آخر بالجزيرة، وأبلغ أحد المارة الشرطة بتلك الواقعة.

وتسبب الحادث في إلغاء وتأجيل خدمات قطارات سريعة، بحسب ما ذكرت صحيفة «هوكايدو نيوزبيبر».