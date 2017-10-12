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أول ظهور علني للأميرة كيت بعد نبأ حملها
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تاريخ النشر: الخميس 12 أكتوبر 2017

لندن (رويترز)

ظهرت الأميرة كيت دوقة كمبردج علناً أمس الأول الثلاثاء، للمرة الأولى منذ إعلان نبأ حملها، وانضمت لزوجها الأمير وليام وشقيقه الأمير هاري في أنشطة نُظمت بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية.

وفي الشهر الماضي أعلن وليام وكيت أنهما ينتظران طفلهما الثالث، وأن كيت تعاني من غثيان شديد في الصباح على غرار حمليها السابقين. ولم تسمح لها حالتها الصحية الشهر الماضي بمرافقة ابنها الأكبر جورج إلى المدرسة في يومه الأول، لأنها لم تكن على ما يُرام، وكان آخر ظهور علني لكيت في نهاية أغسطس حين انضمت إلى وليام وهاري في زيارة لحديقة عامة بقصر كينزنجتون مُهداة لوالدتهما الراحلة الأميرة ديانا.

لكن لم تظهر على الدوقة علامات الإعياء التي اضطرتها لإلغاء كل ارتباطاتها منذ ذلك الحين عندما أقام وليام وهاري حفل استقبال في قصر بكنجهام أمس الأول الثلاثاء، للاحتفاء بجهود العاملين بقطاع الصحة النفسية في بريطانيا.

     
 

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