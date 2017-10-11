تواصل عمليات الشراء يدعم الأسهم المحلية

حاتم فاروق (أبوظبي)

تصاعدت وتيرة الأداء الإيجابي للأسهم المحلية بفعل عمليات شراء طالت مختلف الأسهم الصغيرة والقيادية في سوقي أبوظبي ودبي الماليين، وسط حالة من التفاؤل سادت أوساط المستثمرين أدت إلى ارتفاع مستوى السيولة بفعل دخول المستثمرين الأفراد والمؤسسات للاستفادة من فرص النمو التي تمتلكها الأسواق المحلية خلال الفترة المقبلة، بعدما نجح عدد من الشركات المدرجة في التخلص من ديونها وإعادة هيكلة رأسمالها.

وسجلت قيمة تداولات المستثمرين في الأسواق المالية المحلية بنهاية جلسة تداولات أمس، أكثر من 768 مليون درهم، بعدما تعاملوا على 516 مليون سهم، من خلال تنفيذ 7727 صفقة، حيث تم التعامل على أسهم 62 شركة مدرجة، ارتفع منها 35 سهم، فيما تراجعت أسعار 19 سهما، وظلت أسعار 8 أسهم على ثبات عند الإغلاق السابق.

وأنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات أمس، على ارتفاع بلغت نسبته 0.96% ليغلق عند مستوى 4514 نقطة، بعدما تعامل المستثمرون على 191.6 مليون سهم، بقيمة تجاوزت الـ 768 مليون درهم، من خلال تنفيذ 2255 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 28 شركة مدرجة، ارتفع منها 15 سهماً، فيما تراجعت أسعار 10 أسهم، وظلت أسعار 3 أسهم على ثبات عند الإغلاق السابق.

أما مؤشر سوق دبي المالي، فقد واصل أداءه الإيجابي مسجلاً ارتفاعاً بنسبه 0.8% ليغلق عند مستوى 3637 نقطة، بعدما تعامل المستثمرون على 324.5 مليون سهم، بقيمة إجمالية تجاوزت الـ 463 مليون درهم، من خلال تنفيذ 5472 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 34 شركة مدرجة، ارتفع منها 20 سهماً، فيما تراجعت أسعار 9 أسهم، وظلت أسعار 5 أسهم على ثبات عند الإغلاق السابق.