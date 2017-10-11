«دبي الحرة» أفضل سوق تجزئة لعام 2017

دبي (الاتحاد)

حصدت سوق دبي الحرة، للمرة الثامنة على التوالي، جائزتها الرئيسة لجوائز فرونتير المرموقة، تحت مسمى «سوق التجزئة للعام في موقع واحد»، والتي عقدت في كان، بفرنسا.

وتعد جائزة «فرونتير» في صناعة السفر والبيع بالتجزئة بمثابة «الأوسكار» في مجال الفن والإبداع، حيث يقام حفل سنوي لتكريم الفائزين من خلال معرض الرابطة العالمية للإعفاء من الضرائب، حيث تعتبر جوائز «سوق التجزئة لهذا العام» هي من أكثر الجوائز شهرة بينها.

وقال كولم ماكلوغلين، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: «هذه هي المرة الثامنة التي تحصل فيها سوق دبي الحرة على جائزة سوق التجزئة في المطار، منذ أن بدأت الجوائز قبل 33 عاماً. وهناك الكثير من المنافسة في هذه الفئة، وأود أن أشكر المنظمين والقضاة على دعمهم.

وأنْضَم إلى جانب رئيس مجلس الإدارة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم في تكريسه لهذه الجائزة لكل فرد من أعضاء فريق سوق دبي الحرة». وجاءت «سوق دبي الحرة» في المرتبة الأولى من بين القائمة الأخرى المدرجة في الفئة نفسها، بما في ذلك «كابي» و «دلهي للخدمات الحرة» و «دوفري إنترناشونال» و «إيفر ريتش كوربوريشن» و«لاغاردير ترافيل ريتايل» - أيليا لندن لوتون إيربورت و «مومباي الحرة».

ومن المتوقع أن يصل نمو مبيعات سوق دبي الحرة إلى 1.88 مليار دولار في هذا العام والتوسع المتواصل في عرض التجزئة وشراكتها مع الموردين الرئيسيين، وكانت هناك بعض النقاط الرئيسة التي أشار إليها الحكام قبل منح جائزة «أفضل سوق تجزئة للمطارات للسنة في موقع واحد».