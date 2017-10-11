دبي (الاتحاد)

طالبت طيران الإمارات وكوانتاس ،إضافة تعديلات على شبكة الخطوط المشمولة باتفاقية الشراكة بينهما، لتوفير مزيد من الخدمات وخيارات السفر بين أستراليا ونيوزيلندا، وتم إدراج التعديلات ضمن طلب تجديد الشراكة بين طيران الإمارات وكوانتاس لخمس سنوات إضافية،

وقدّم الطلب الذي يمدد الشراكة حتى عام 2023 إلى لجنة المنافسة وحماية والمستهلك الأسترالية ووزير النقل النيوزيلندي للموافقة عليها.

وتعكس الخطوة الطلب المتنامي من العملاء، وقوة شبكتي الناقلتين، كما توفر مزيداً من خيارات مواصلة السفر من وإلى آسيا والمملكة المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، بحسب بيان أمس.

وستتوقف طيران الإمارات، اعتباراً من مارس 2018، عن تسيير رحلات من ملبورن وبريسبن إلى أوكلاند، في حين ستستمر في تشغيل رحلاتها اليومية المباشرة من دون توقف بين أوكلاند ودبي، وخدمة كرايستشيرش اليومية من دبي عبر سيدني بطائرات الإيرباص &rlmA380. ‬وتدرس ‬الناقلة ‬حالياً ‬إمكانية ‬إطلاق ‬خدمات ‬أخرى ‬مباشرة ‬من ‬دون ‬توقف ‬بين ‬دبي ‬ونيوزيلندا.