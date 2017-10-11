«سوق أبوظبي» يحدث تطبيقاته الرقمية

دبي (الاتحاد)

استعرض سوق أبوظبي للأوراق المالية، خلال مشاركته في فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية 2017، أبرز خدماته وتطبيقاته الرقمية وفي مقدمتها تطبيق المستثمرين، وتطبيق الساعة الذكية، والتطبيق الخاص بموظفي السوق، والتي يمكن تحميلها على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية المحمولة التي تدعم متجري التطبيقات الذكية آبل ستور وجوجل بلاي.

ويشكل تطبيقا المستثمرين والساعة الذكية اللذين طورهما سوق أبوظبي للأوراق المالية نقلة نوعية في مجال التطبيقات الذكية لأسواق أوراق المال، حيث يوفران باقة من الخصائص والامتيازات يتفوقان بها على نظرائهما من التطبيقات التي تقدمها الأسواق المالية الإقليمية والعالمية.

ويتميز التطبيقان بتوضيحهما لأداء محفظة المستثمر وأسهمه كالربح والخسارة استناداً إلى حركة السوق، وتوفيرهما لرسوم بيانية لحظية لحركة التداول والأسعار ومتابعة بيانات الشركات وتطوراتها وأخبارها، فضلاً عن إمكانية التعرف إلى تداولات السوق بحسب جنسية ونوعية العميل وتداولات المنطقة وخاصة تداولات أكبر عشر شركات.

وأكد راشد البلوشي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية التزام السوق بتوفير الأدوات التي تيسر تداولات المستثمرين ونشاطاتهم، وذلك ضمن استراتيجية السوق لتنويع قنوات وأساليب التواصل مع المتعاملين، وتعزيز تجربتهم وضمان وصولهم للخدمات، وذلك عبر تصميم منصات وحلول رقمية رائدة خاصة بالأجهزة الذكية والمواقع الإلكترونية.

وقال راشد البلوشي: «قام سوق أبوظبي للأوراق المالية بتطوير كل من تطبيق المستثمرين وتطبيق الساعة الذكية لتمكين المستثمرين من تحديث بياناتهم، ومتابعة تداولات الشركات المدرجة في السوق، مع إبراز تفاصيل الصفقات التي يتم إبرامها على أسهم الشركات المدرجة بشكل آني».

واستعرض السوق أيضاً تطبيقه MY ADX الخاص بموظفي السوق، والذي يتيح لهم العديد من الخدمات عبر الأجهزة الذكية.

وعن هذا التطبيق، قال راشد البلوشي: «يأتي إطلاق التطبيق الخاص بموظفي السوق انطلاقاً من التزام السوق بتوفير خدمات مميزة للموظفين تتسم بجودتها وسرعتها وكفاءتها، وإيماناً من إدارة السوق بأهمية إسعاد الموظفين وتوفير قنوات وأساليب تواصل متنوعة معهم، مما ينعكس إيجابياً على تفاعلهم، ويعزز من كفاءة العمل».