«صحــة دبي» تطبق نظاماً ذكياً للنداء الطبي والاتصال بالمستشفيات

سامي عبدالرؤوف (دبي)

كشفت هيئة الصحة في دبي، عن نظام ذكي جديد للنداء الطبي والاتصال، في المستشفيات التابعة لـ«الهيئة»، ويهدف إلى تسريع عملية التواصل والاستجابة في الحالات الطارئة، شملت المرحلة الأولى منه مستشفى لطيفة بدبي، فيما يبدأ تطبيق المرحلة الثانية مطلع العام المقبل، ليشمل مستشفى دبي وراشد، وفق رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة بدبي حميد محمد القطامي.

وأوضحت «الهيئة» خلال مؤتمر صحفي عقدته أمس، بمنصتها في معرض جيتكس 2017، أن نظام النداء الذكي «فوسيرا» يربط الأطباء في المستشفى بكادر التمريض، مع المرضى وذويهم، بحيث يتمكن مستخدمه من مخاطبة من يريد من خلال جهاز معلق فوق ملابسه، يتعرف إلى الشخص المطلوب من خلال البصمة الصوتية، ليتم الرد عليه في نفس اللحظة، وذلك بعيداً عن الطرق التقليدية في التواصل سابقاً، التي كانت تتطلب وقتاً أكثر للوصول للشخص المطلوب، وأكدت «الهيئة» أنه سيتم ربط النظام الجديد، مع نظام سلامة في مرحلته الثانية.

وقال القطامي: إن النظام «الجديد يعد أحدث أنظمة الاتصال والتواصل الذكية، وغير المسبوقة، حيث تكفل التواصل الآمن والسريع بين الطواقم الطبية والطبية المساعدة وفرق التمريض، بما يوفر أعلى مستويات الرعاية والاستجابة لجميع الحالات المرضية التي تقصد الاستفادة من بيئة الاستشفاء التي تميز مستشفى لطيفة».

وذكر القطامي، أن نظام (فوسيرا)، سيتم تعميمه على سائر منشآت الهيئة الصحية خلال المرحلة المقبلة، موضحاً أن هذا النظام يتوافق والأنظمة التقنية الذكية التي بدأ تشغيلها في المستشفيات والمراكز.

من جهتها، قالت الدكتورة منى تهلك المدير التنفيذي لمستشفى لطيفة: إن الإحصاءات العالمية تشير إلى أن 70% من نسب الوفيات في المستشفيات، تحدث بسبب بطيء التواصل والاستجابة، الأمر الذي يقضي عليه النظام الجديد كلياً.