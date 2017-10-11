دائرة التعليم والمعرفة تطلق خدمات وتطبيقات ذكية جديدة

دبي (الاتحاد)

أطلقت دائرة التعليم والمعرفة أمس خدمات وتطبيقات ومواقع جديدة خلال مشاركتها ضمن حكومة أبوظبي الرقمية في أسبوع جيتكس بدبي.

ودشنت الدائرة خدمة جديدة كلياً أطلق عليها اسم «تصديق الشهادات الدراسية برمز الاستجابة السريعة» بهدف تطوير وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين وسهولة الوصول إليها وذلك بتوفير حلول رقمية سريعة وموثوقة وسهلة الاستخدام، تسهم في رفع مستوى رضا المستخدم والمتعامل.

وقال سعود النيادي مدير إدارة خدمة المتعاملين بدائرة التعليم والمعرفة إن خدمة قارئ الرموز المشفرة «رمز الاستجابة السريع» تسهل عملية حصول المتعامل على شهادته والتحقق منها من خلال قارئ الرموز المتوفر على الأجهزة الذكية دون الحاجة إلى اللجوء إلى مراكز خدمة المتعاملين في الدائرة للتصديق يدوياً على الشهادات حيث بلغ عدد شهادات التي صدقتها الدائرة يدوياً في العام الماضي أكثر 14000 شهادة.

وأضاف أن هذه الخدمة تتيح الفرصة للمستخدمين لتحميل الشهادات إلكترونياً من خلال التطبيق على أي جهاز ذكي، حيث ستتم إضافة رمز الاستجابة السريع على جميع الشهادات من 2010 وحتى الآن، كما سيتمكن المتعاملون من التحقق من أي شهادة باستخدام رمز الاستجابة السريعة دون الحاجة إلى زيارة مراكز خدمة المتعاملين لطلب أو تعديل الشهادة.

بدوره، قال علي العولقي مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالإنابة في دائرة التعليم والمعرفة، إنه تم الإعلان عن تحديث وإطلاق خدمات جديدة خاصة بالتطبيقات الذكية في الدائرة، ونظام نظم المعلومات الجغرافية المؤسسية، وتحديث تطبيق «تسجيل 2.0» وخدمة إصدار الرخصة الإلكترونية للمدارس الخاصة، ونظام الدخول الذكي المتكامل.

ومن الخدمات الأخرى التي أطلقتها الدائرة خدمة «التصديق»، وهي خدمة جديدة مخصصة للطلبة وأولياء الأمور لاستلام الشهادات الدراسية مثل تقرير استمرارية دراسة، تقرير السلوك، وتقرير السجل الدراسي».