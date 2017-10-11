«أكاكوس» الإماراتية تطلق مرحلة ثانية لمنصة المركبات من دون سائق

دبي (الاتحاد)

أطلقت أكاكوس الإماراتية، الحائزة على جائزة الـ100 ألف دولار المخصصة لأفضل «شركة ناشئة» في معرض إنتنس جيتكس لعام 2016، المرحلة الثانية من حلول إدارة النقل، وهي التوصيل من دون سائق المقرر أن يبدأ العمل بها على طرق دبي بحلول عام 2020. لتضع بذلك الإمارات على خريطة التكنولوجيا العالمية.

ومن المقرر أن تقوم أكاكوس بتطوير منصة المركبات من دون سائق، للعمل خصيصاً على طرق دبي، وسيتم استخدام مركبات منخفضة التكلفة، وهي تستهدف مقدمي الخدمات اللوجستية وشركات التوصيل، التي تتطلب عمليات فعالة بتكلفة تشغيلية منخفضة، وتعد أكاكوس الشركة هي الأولى والوحيدة في الإمارات التي بدأت العمل على إطلاق منصة للتوصيل من خلال مركبات من دون سائق بحلول عام 2020.

وقال طلال بن حليم، الشريك والمدير العام لشركة أكاكوس إن «قطاع النقل في دبي هو العنصر الرئيس لتصبح دبي أذكى مدينة في العالم». وفي معرض حديثه عن أسبوع جيتكس للتقنية هذا العام، قال: «إن الابتكار أضحى حاجة ملحة في الإمارات، كونها تصر على أن تكون في قلب التقدم العالمي في المجالات كافة وأحد عملاقة التكنولوجيا العالمية. الإمارات ستصبح في السنوات المقبلة مركزاً لمبتكري التكنولوجيا العالمية، حيث سنأخذ زمام المبادرة في تطوير وتنفيذ أفكار جديدة أسرع من أي بلد في العالم».