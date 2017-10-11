«دو» تستعرض 6 تجارب تكنولوجية جديدة

يوسف العربي (دبي)

استعرضت «دو»، 6 تجارب تكنولوجية جديدة، ضمن جناحها في «أسبوع جيتكس للتقنية 2017» الذي يختتم فعالياته في دبي اليوم، وتنوعت التجارب بين الحلول الرقمية للعناية الصحية، وتكنولوجيا «واي فاي» عبر الضوء «VLC»، وتوليد الطاقة اللازمة لإضاءة مسارات الركض من قوة الخطوات، فضلاً عن حلول الحوسبة السحابية وتكنولوجيا «4K».

وعرضت الشركة أحدث تقنيات تكنولوجيا الجيل الخامس واستعداداتها لاستقبالها، إضافة إلى أحدث استخدامات تقنية التعاملات الرقمية «بلوك تشين».

وقال عثمان سلطان، الرئيس التنفيذي، لشركة «دو»، إن الشركة ركزت خلال مشاركتها لهذا العام على استعراض استراتيجياتها الهادفة إلى تجاوز خدمات الاتصال، والتركيز بشكل أكبر على تسخير قوة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحقيق أهداف مبادرة «دبي X10»، التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وقال، إن الشركة قامت بإعادة تقويم مساهمتها ضمن قطاع خدمات الاتصال؛ بهدف استكشاف مجالات جديدة، بما يمكنها من المساهمة في عملية تحول رقمي شامل، ليس فيما يتعلق بخدمات الشبكات، وإنما عبر المنظومة المتكاملة التي تشمل التطبيقات والمنصات، وصولاً إلى تجربة الاستخدام المحسوسة.