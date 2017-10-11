وزارة المالية تنظم ورش عمل تفاعلية لرصد احتياجات المتعاملين

دبي (الاتحاد)

عقدت وزارة المالية ورشة عمل حول خدمة الشهادات الضريبية شاملة لإصدار «شهادة ضريبة القيمة المضافة» و«شهادة الموطن الضريبي»، كما نظمت بثاً مباشراً تفاعلياً عبر قنوات التواصل الاجتماعي للرد على استفسارات ومقترحات المتعاملين واستطلاع آرائهم حول خدمات «تسجيل وتجديد تسجيل الموردين» في سجل الموردين الاتحادي، بحسب بيان أمس.

وعقدت ورشة العمل ولقاء البث المباشر التفاعلي خلال فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية 2017، وبحضور مديري الإدارات المزودة للخدمات والمسؤولين والمختصين بخدمة إسعاد المتعاملين في وزارة المالية، حيث استهدفت المتعاملين بهذه الخدمات، وزوار أسبوع جيتكس للتقنية.

وأكدت مريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية العامة على التزام الوزارة بتحقيق أعلى مستويات السعادة عن الخدمات المقدمة والحرص على الوصول إلى كل شرائح المجتمع من مستخدمي هذه الخدمات أينما كانوا، للتعرف إلى آرائهم ومقترحاتهم والرد على استفساراتهم بشكل مباشر.

وقالت: «تأتي هذه الورش واللقاءات في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لنشر التوعية العامة بالخدمات الإلكترونية والذكية، وتحقيق مؤشرات ممكنات الحكومة الذكية، حيث تشكل منصة تفاعلية توفر مادة توعوية للمتعاملين، وترصد احتياجاتهم وتطلعاتهم، ليتم مشاركتها مع المختصين ليعملوا على تلبيتها وتبسيط إجراءات الاستخدام والارتقاء بها».

وأضافت: «تلتزم وزارة المالية بتحقيق البرنامج الوطني للسعادة، باعتباره ميثاقاً وطنياً يعمل على خلق بيئة عمل سعيدة ومنتجة في الجهات الحكومية الاتحادية، ويرسخ مفهوم السعادة والإيجابية، كما يحدد التزام الدولة تجاه المجتمع، لتصبح الإمارات مركزاً ووجهة عالمية للسعادة».