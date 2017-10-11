أحمد النعيمي يطلق خدمات وتطبيقات رقمية لحكومة عجمان

عجمان (الاتحاد)

أطلق الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، حزمة من الخدمات والتطبيقات الرقمية في عدد من منصات الدوائر الحكومية في إمارة عجمان المشاركة في معرض جيتكس 2017، الذي يختتم أعماله اليوم بحضور عدد من رؤساء ومديري العموم وكبار المسؤولين.

قام الشيخ أحمد بن حميد، خلال زيارته أمس جناح حكومة عجمان المشارك في المعرض، برفقة عهود شهيل مدير عام الحكومة الرقمية، بإطلاق Ajman.ae البوابة الموحدة لحكومة عجمان بحلتها الجديدة، والتي تشرف عليها الحكومة الرقمية، بحضور كبار المسؤولين في إمارة عجمان.

واطلع الشيخ أحمد بن حميد من عهود شهيل على ما يتضمنه موقع Ajman.ae ويشتمل على باقات «السعادة 7»، حيث تم تطوير هذه المنظومة من قبل الحكومة الرقمية وتتمحور في مواضيع رئيسة تهم جميع الأفراد في إمارة عجمان، وتمكن متعامليها من التعرف وإنجاز معاملاتهم بسهوله ويسر.

كما أطلق الشيخ أحمد بن حميد هوية عجمان Ajman ID الخاصة بحكومة عجمان الرقمية، وتتميز بأنها هوية تعريفية واحدة لجميع متعاملي حكومة عجمان تمكنهم من الوصول لكل الأنظمة والتطبيقات التابعة لحكومة عجمان من خلال اسم مستخدم ورقم سري موحد.كما أشاد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي بالتطبيقات الذكية لدائرة البلدية التي تقدم 89 خدمة إلكترونية وذكية لجمهورها.

وقال الشيخ أحمد بن حميد عقب الجولة، إن إطلاق مجموعة من الخدمات الرقمية التي تهم أفراد المجتمع والشركاء الاستراتيجيين والمتعاملين مع مختلف الدوائر الحكومية يعد مثالاً واضحاً للجهود المتضافرة التي تبذلها قيادة الإمارة، والسير بخطى واثقة نحو تحويلها إلى مدينة رقمية متكاملة الخدمات والتطبيقات الذكية. أثنى الشيخ أحمد بن حميد النعيمي على التطور والتحديث المستمر في الدوائر الحكومية بما يدعم التطور في عجمان، ويوفر أفضل الخدمات للمتعاملين.