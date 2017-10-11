الأحبابي: «التخطيط العمراني» تنفذ خطة للانتقال بثبات للتحول الرقمي

دبي (الاتحاد)

أكد معالي فلاح محمد الأحبابي، رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات، أن «الدائرة تمكنت عبر تبنيها للتقنيات الحديثة من إحراز تقدم كبير في مجال التنمية الحضرية ونعمل وفق خطة واضحة للانتقال بثبات نحو التحول الرقمي الأكمل والأشمل لجميع الخدمات المقدمة للمتعاملين والمطورين والفنيين، تلبيةً لتوجيهات ورؤية القيادة الرشيدة في التفوق عالمياً على مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمتعاملين وعلى جميع المستويات».

وأثنى معاليه خلال زيارته معرض جيتكس 2017 في دبي أمس، على الدور الرائد لحكومة أبوظبي الرقمية في توثيق التعاون مع المؤسسات الحكومية في مجال التحول الرقمي، وتعزيز الابتكار ضمن القطاعات الحكومية والشركات الخاصة، تماشياً مع خطة أبوظبي.

وأوضح معاليه أن مشاركة دائرة التخطيط العمراني والبلديات في أسبوع جيتكس، تندرج ضمن توجهات الدائرة في تعزيز خبرات كوادرها في المجال التقني والإطلاع على أحدث البرامج المعتمدة في مجال التخطيط العمراني، موضحاً أهمية هذا الحدث الذي يشكل منصة مثالية لتبادل الخبرات، ومناقشة سبل تطوير الخدمات الرقمية في القطاعين الحكومي والخاص.

وأضاف معاليه: «أطلقت دائرة التخطيط العمراني والبلديات العديد من البرامج والمبادرات التي تعزز من تبني التكنولوجيا الرقمية في أعمالها، وضمن جميع إداراتها وأقسامها كجزء من رؤية حكومة أبوظبي ودولة الإمارات في تحقيق التحول الرقمي والارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية إلى أعلى المستويات لتوفر الوقت والجهد على المتعاملين».

وقال: كما تؤدي الدائرة دوراً بارزاً خلال فعاليات أسبوع جيتكس من خلال استعراض إطار عمل هيكلي لبرنامج رقمي يتيح إمكانية التواصل عن بعد بين الموظفين ومكاتب الاستشاريين بشكل مباشر ومراجعة المخططات بنحو أسرع وأكثر كفاءة، فضلاً عن تقديم مجموعة من النظم الرقمية التي لا تزال قيد التطوير وتهدف لتحسين خدمة العملاء عن بعد، وتعزيز جودة نظم الطوارئ والأزمات وتراخيص البناء، حيث تُسخّر الدائرة وجودها في هذا الحدث للتعاون في تأسيس نظام فاعل ومبتكر يساعد في بناء قاعدة رقمية مستدامة، بما يتماشى مع أهداف «خطة أبوظبي».

وتستعرض دائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي إطار العمل للبرنامج الرقمي الذي لا يزال في المرحلة الأولى من التطبيق الفعلي، والنافذة الموحدة التي توفر خدمات النظام البلدي من خلال منصة تفاعلية. كما أعلنت الدائرة في وقت سابق من هذا العام إطلاق المرحلة الأولى من مشروع التحول إلى الخدمات الرقمية عبر الموقع الإلكتروني ضمن عملية تطوير شاملة ووفق استراتيجية الدائرة التي تنتهجها لتفعيل الخدمات الرقمية.