الأحبابي: «التخطيط العمراني» تنفذ خطة للانتقال بثبات للتحول الرقمي

دبي (الاتحاد)
أكد معالي فلاح محمد الأحبابي، رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات، أن «الدائرة تمكنت عبر تبنيها للتقنيات الحديثة من إحراز تقدم كبير في مجال التنمية الحضرية ونعمل وفق خطة واضحة للانتقال بثبات نحو التحول الرقمي الأكمل والأشمل لجميع الخدمات المقدمة للمتعاملين والمطورين والفنيين، تلبيةً لتوجيهات ورؤية القيادة الرشيدة في التفوق عالمياً على مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمتعاملين وعلى جميع المستويات».
وأثنى معاليه خلال زيارته معرض جيتكس 2017 في دبي أمس، على الدور الرائد لحكومة أبوظبي الرقمية في توثيق التعاون مع المؤسسات الحكومية في مجال التحول الرقمي، وتعزيز الابتكار ضمن القطاعات الحكومية والشركات الخاصة، تماشياً مع خطة أبوظبي.
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وأضاف معاليه: «أطلقت دائرة التخطيط العمراني والبلديات العديد من البرامج والمبادرات التي تعزز من تبني التكنولوجيا الرقمية في أعمالها، وضمن جميع إداراتها وأقسامها كجزء من رؤية حكومة أبوظبي ودولة الإمارات في تحقيق التحول الرقمي والارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية إلى أعلى المستويات لتوفر الوقت والجهد على المتعاملين».
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وتستعرض دائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي إطار العمل للبرنامج الرقمي الذي لا يزال في المرحلة الأولى من التطبيق الفعلي، والنافذة الموحدة التي توفر خدمات النظام البلدي من خلال منصة تفاعلية. كما أعلنت الدائرة في وقت سابق من هذا العام إطلاق المرحلة الأولى من مشروع التحول إلى الخدمات الرقمية عبر الموقع الإلكتروني ضمن عملية تطوير شاملة ووفق استراتيجية الدائرة التي تنتهجها لتفعيل الخدمات الرقمية.