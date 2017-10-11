«المتابعة والتحكم» يتعاون مع «سيسكو» لتعزيز الأمن في أبوظبي

دبي (الاتحاد)

أعلنت سيسكو ومركز المتابعة والتحكم في إمارة أبوظبي ADMCC خلال أسبوع جيتكس للتقنية 2017، عن مواصلة التعاون فيما بينهما.

واستمراراً لعلاقتهما الوطيدة، يستفيد مركز المتابعة والتحكم في أبوظبي من قوة وفاعلية الحلول المتطورة والابتكارات التقنية التي تقدمها سيسكو لدعم نظام «عين الصقر»، وهو نظام المراقبة المباشر والمتكامل المطبّق في مدينة أبوظبي.

ويركّز التعاون الاستراتيجي بين الجانبين على تبني أحدث ابتكارات سيسكو لتمكين مركز المتابعة والتحكم من مواصلة ريادته في مجال التحديثات التقنية والاستفادة من التوجهات الحديثة في مجالات الأمن والسلامة.

ويركّز التعاون الاستراتيجي بين الجانبين على تبني أحدث ابتكارات سيسكو لتمكين مركز المتابعة والتحكم من مواصلة ريادته في مجال التحديثات التقنية والاستفادة من التوجهات الحديثة في مجالات الأمن والسلامة.

يذكر أن مشروع «عين الصقر»، والذي انطلق في يوليو 2016، يستفيد من بنية مركز البيانات المتطور، والمصمم خصيصاً لدعم البنية الافتراضية في مركز البيانات القائم على نظام سيسكو للحوسبة الموحدة. ويسهم ذلك في دعم توسع مشروع مراقبة مدينة أبوظبي بالكامل بأنظمة الفيديو للمساعدة في حماية المواطنين والمقيمين وتوفير بيئة مواتية تشجع الازدهار والنمو في العاصمة الإماراتية.

قال سعيد النيادي المدير العام لمركز المتابعة والتحكم في أبوظبي: «تسهم المدن الآمنة في إيجاد بيئة تستقطب الاستثمارات والشركات والمواهب التي تعدّ ركائز مهمة للتنمية الاقتصادية والتطور، ويعدُّ التعاون بين الجهات المعنية وإمكانات التحليل الفورية من أهم ما يدعم قدرتنا على مساعدة الجهات الأمنية في توفير خدمات الأمن والحماية بشكل استباقي قائم على المعلومات، بحيث تستبق الأحداث وتستجيب للطوارئ بسرعة أكبر، وتعد سيسكو من الشركاء الرئيسين لدعم توسع مشاريع المركز وتطوير استخدامات جديدة لقدراتنا».

من جانبه، قال شكري عيد، المدير التنفيذي للمنطقة الشرقية لدى سيسكو الشرق الأوسط: «يعتبر الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والممتلكات ركيزة أساسية للازدهار الاجتماعي والاقتصادي في أية مدينة. نحن فخورون بمساهمتنا في رؤية أبوظبي الرامية إلى خلق مجتمع يتسم بالثقة والأمان عبر العمل مع مركز المتابعة والتحكم لتمكين الجهات الحكومية من التنبؤ بالأحداث والاستجابة لها بسرعة أكبر وحماية سكان المدينة».