«قضاء أبوظبي» تطلق حزمة من الخدمات الإلكترونية

دبي (الاتحاد)

أطلق المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، والمستشار علي محمد عبدالله البلوشي النائب العام لإمارة أبوظبي، حزمة من الخدمات الذكية والإلكترونية لدائرة القضاء في أبوظبي، والتي تم ابتكارها في إطار تحقيق أهداف الدائرة الاستراتيجية المتمثلة في قضاء عادل وناجز، وتسهيل الوصول إلى العدالة، إضافة إلى تجويد خدماتها بما يتوافق مع توجهات القيادة الحكيمة في التحول نحو الخدمات الرقمية.

وشملت الخدمات التي تم إطلاقها، خدمة عقد جلسات التوفيق والمصالحة في القضايا المدنية والتجارية من خلال تقنيات التواصل عن بعد باستخدام تقنية الاتصال المرئي، والتي تعتبر الأولى من نوعها إقليمياً، إضافة إلى خدمات الكاتب العدل الإلكترونية.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها وكيل دائرة القضاء، والنائب العام لإمارة أبوظبي أمس، إلى جناح حكومة أبوظبي في معرض جيتكس2017، حيث قاما بجولة في الجناح المخصص لدائرة القضاء بمرافقة الدكتور صلاح الجنيبي مدير قطاع الاتصال المؤسسي والتعاون الدولي، وأحمد المرزوقي مدير قطاع المساندة والعمليات الداخلية بدائرة القضاء في أبوظبي، كما شملت الجولة زيارة إلى جناح شرطة أبوظبي، وجناح وزارة العدل السعودية.

وصرح المستشار يوسف العبري، أن توسع دائرة القضاء في إطلاق الخدمات الذكية والإلكترونية، يأتي انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتطوير بنية إلكترونية وذكية تتكامل فيها الأنظمة والتقنيات الحديثة مع منظومتي العمل القضائي والخدمات العدلية.

من جهته، أكد المستشار علي البلوشي سعي دائرة القضاء في أبوظبي نحو التميز في تقديم خدمات وفق أرقى المعايير العالمية، عبر اختصار وأتمتة الإجراءات واستغلال التقنيات الحديثة بشكل أمثل لرفع مستوى كفاءة الخدمات المقدمة لجمهور المتعاملين، وتسهيل الوصول إلى العدالة من خلال اختصار الوقت والجهد والنفقات، مع الحرص على دقة إنجاز الأعمال القضائية والإدارية بما يحقق مساهمة دائرة القضاء، بما فيها النيابة العامة، في إنجاز استراتيجية أبوظبي 2016- 2020، وصولاً إلى العدالة الناجزة المبنية على الارتقاء في العمل القضائي من حيث السرعة في الإنجاز مع الحرص على الدقة في تطبيق المبادئ القانونية السليمة.