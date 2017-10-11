«النيابة الاتحادية» تطلق خدمة «الزيارة الذكية»

محمود خليل (دبي)

أطلقت النيابة العامة الاتحادية تطبيق خدمة «الزيارة الذكية» الأولى من نوعها في المنطقة التي تمكن أقارب نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في كل من إمارات الشارقة وعجمان والفجيرة وأم القيوين وأبوظبي، للقضايا الاتحادية، من تقديم طلب الزيارة وإجرائها من خلال الاتصال المرئي، وذلك من بين العديد من التطبيقات الذكية التي أطلقتها النيابة العامة في معرض جيتكس.

وقال المستشار طارق أحمد الراشد محامي عام ورئيس نيابة عجمان الكلية لـ«الاتحاد»: إن خدمة الزيارة الذكية تعمل على توفير عناء التوجه لمقر السجن بالنسبة لعوائل النزلاء وشعورهم بالحرج، فيما ستمكن النزيل من رؤية أفراد عائلته سواء كانوا في داخل الدولة أو خارجها، ويراعى في ذلك النساء وكبار السن والأطفال وأصحاب الهمم منهم طالما كانوا مسجلين في الخدمات الذكية للنيابة العامة من خلال موقعها الإلكتروني.

ونوه بأن القناصل العاملين في الدولة بإمكانهم الاستفادة من هذه الخدمة للاطمئنان عن رعاياهم في المؤسسات العقابية عبر الاتصال المرئي الذي توفره خدمة الزيار الذكية.

ولفت إلى أن تفعيل هذه الخدمة سيتم المباشرة به فور الانتهاء من تجهيز الغرف الذكية داخل المؤسسات العقابية والإصلاحية في الإمارات الخمس، منوهاً بأن تطبيق هذه الخدمة سيفضي إلى تخفيض عدد المتعاملين سواء في مقر مركز الخدمة في النيابة العامة أو في إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية.

وعن رسوم الاستفادة من هذه الخدمة من قبل النزيل، قال إنها رمزية للغاية حيث إن كل نزيل سيدفع 20 درهماً فقط عن فترة الاتصال المرئي المخصصة له ومدتها 10 دقائق، مشيراً إلى أن الموقوفين على خلفية قضايا جنح بسيطة بمقدورهم الاستفادة من خدمة الزيارة الذكية بيد أن المتهمين في جرائم كبرى مثل المخدرات وما زالت تخضع للتحقيقات، لا يمكنهم الاستفادة من هذه الخدمة إلا بعد صدور الأحكام بحقهم.

وعن التطبيقات التي تم إطلاقها على هامش جيتكس قال: تأتي ضمن خطة النيابات الاتحادية الاستراتيجية للأعوام 2017-2021، التي بناء عليها ستستمر النيابات العامة الاتحادية من تطوير عملها وتسهيل الخدمات للمتعاملين تحقيقاً للعدالة تسهيلاً لوصول المتعامل للعدالة وحفظ الحقوق وسعادة المتعاملين.