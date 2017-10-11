سلطان البادي: تسخير التكنولوجيا لتسهيل الوصول إلى العدالة

دبي (الاتحاد)

أشاد معالي سلطان سعيد البادي وزير العدل، بدور وأهمية معرض جيتكس لتقنية المعلومات والاتصالات في ترسيخ مكانة الإمارات في هذا القطاع الحيوي والمهم، وما يقدمه من فرص تعزيز جهود التطوير والارتقاء بمستويات كفاءة العمل والأداء وتعزيز جهود الوزارة في تسخير التكنولوجيا والعالم الرقمي لتسهيل وصول المتعاملين إلى العدالة، وتعميم الثقافة القانونية لجمهور المتعاملين مع خدمات الوزارة.

وأشار معاليه، خلال تفقده منصة عرض وزارة العدل في المعرض، إلى أنه سيتم قريباً الإعلان عن تفاصيل المبادرات التي تضمنتها الخطة الاستراتيجية للوزارة، في إطار الحرص على إدخال الابتكار القضائي والحكومي منهجاً مستقراً في التفكير والعمل، وتسهيل الوصول إلى العدالة تأميناً لخدمات تقدّم للمتعاملين، واستعمال أنظمة وتقنيات تلتزم بشكل مطلق معايير سياسة الحكومة في التحول الذكي.

وقال معاليه: المعرض أسهم عبر دوراته السنوية في إبراز حزمة الخدمات الإلكترونية والذكية المتميزة التي تقدمها منظومة العدل بالدولة لجمهور المتعاملين، والتي تعبر عن جهود الوزارة والتزامها برؤية القيادة الرشيدة في أن تكون دولة الإمارات وحكومتها في مقدمة حكومات العالم، وفي إطار الخطة الاستراتيجية للوزارة بالتحول الإلكتروني، وتقديم خدمات متميزة ونشر المعرفة القانونية وتحقيق الاستفادة من تطبيقات وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

وأشار معالي وزير العدل خلال زيارته المعرض، يرافقه المستشار محمد حمد البادي رئيس المحكمة الاتحادية العليا، وسلطان راشد الطروشي القائم بأعمال وكيل الوزارة، وجاسم سيف بوعصيبة مدير دائرة التفتيش القضائي، وعبيد سلطان الظاهري الوكيل المساعد للشؤون الفنية والتعاون الدولي، إلى أن المشاركة بشكل سنوي في معرض جيتكس تهدف إلى الإطلاع على آخر المستجدات والتطورات التي حدثت على تقنية المعلومات والاتصالات، باعتبارها من أهم الأدوات التي تستخدمها المؤسسات الحكومية في تلبية المتطلبات المتزايدة جراء التغيرات المتسارعة في تقنية المعلومات.

كما تفقد معاليه أجنحة دائرة القضاء في أبوظبي، وجناح محاكم دبي ووزارة العدل السعودية، وعدداً من أجنحة الوزارات والهيئات المشاركة.

وتقدم منصة وزارة العدل لهذا العام حزمة من خدمات العدل والقضاء الذكية، التي تعزز من دور التقنيات الحديثة في إدارة العمل القضائي، وتحقيق الاستفادة المرجوة من الخدمات الذكية كمشروع طموح ومتكامل على كافة مستويات العمل بالوزارة والمحاكم والنيابات بالدولة، من خلال تطبيقات خدمات المتعاملين والباحثين وغيرهم، ومن بينها تطبيق الاستشارات الأسرية الذكي - MOJ، وتطبيق القاموس الذكي - MOJ، وتطبيق النزيل الذكي - PP، وقد تم اختيار قاموس المصطلحات القانونية الذكي لدولة الإمارات العربية المتحدة من ضمن الأفكار الفائزة في مبادرة محمد بن راشد للابتكار الحكومي للدورة الأولى.