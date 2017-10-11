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تقنيات المستقبل في جناح «اتصالات» تجتذب زوار «جيتكس»
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تاريخ النشر: الخميس 12 أكتوبر 2017

 دبي (الاتحاد)

يشهد جناح «اتصالات» المشارك في أسبوع جيتكس للتقنية إقبالاً واسعاً من قبل الزوار الراغبين بخوض رحلة استثنائية غامرة بالتقنيات المستقبلية، حسب بيان أمس.

 وعرضت «اتصالات» هذا العام مجموعة متميزة من الابتكارات والمفاهيم المعززة ببنيتها التحتية المتطورة وتطبيقاتها وحلولها الذكية.

وسلطت مشاركتها هذا العام تحت شعار «قيادة المستقبل الرقمي»، الضوء على مهمة الشركة لبناء مستقبل فائق الاتصال بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وشهد زوار المعرض أفكاراً ومفاهيم وحلولاً مبتكرة تم تفعيلها من خلال المنصات الرقمية والبنية التحتية لـ«اتصالات»، ما يعكس الجهود التي تبذلها الشركة لتمكين نمط حياة متصلة للأفراد وتوفير أنظمة عالية الكفاءة للكيانات الحكومية وشركات القطاع على حد سواء.

 وبدءاً من الروبوت البشري «صوفيا» القادر على التحدث مع الزوار، ووصولاً إلى تجربة العملية الجراحية باستخدام تقنية الجيل الخامس (5G)، شكلت الروبوتات واحدة من أبرز التجارب المستقبلية في جناح «اتصالات». ... المزيد
     
 

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