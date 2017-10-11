سلطان بن أحمد: التقنية تحقق الأهداف التنموية الشاملة في الشارقة

دبي (الاتحاد)

أكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أهمية التطورات التقنية التي تشهدها مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية في الإمارة، والمواكبة للقفزات التقنية العالمية بما ينعكس إيجاباً على تطوير منظومة العمل بشكل عام ويسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة لأفراد المجتمع وتحقيق الأهداف التنموية الشاملة.

جاء ذلك خلال زيارة الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي أمس لجناح الشارقة في معرض «أسبوع جيتكس للتقنية 2017»، والذي استقبله الشيخ خالد بن أحمد القاسمي، مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية بالشارقة.

واطلع خلال الزيارة على آخر الابتكارات والمبادرات والتطبيقات الذكية التي كشفت عنها 48 دائرة وجهة حكومية تابعة لإمارة الشارقة، مشاركة في المعرض الذي تختتم فعالياته في مركز دبي التجاري العالمي اليوم.

وشهد خلال جولته في جناح الشارقة، إطلاق عدد من التطبيقات الذكية، التي تعكس حرص الدوائر والجهات الحكومية في إمارة الشارقة، على تبني أحدث التقنيات في منظومة الخدمات الحكومية التي تقدمها.

واطلع ضمن جولته، على أبرز الإطلاقات، حيث أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة طائرتها الذكية برق واحد، كما شهد إطلاق هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة تجربة استخدام نظم المعلومات الجغرافية، وشهد إطلاق كل من دائرة الأشغال العامة، ومؤسسة الشارقة للإعلام، ودائرة المساحة والتخطيط، وعدد من الدوائر والمؤسسات الحكومية، تطبيقات ذكية بعضها يطلق للمرة الأولى وبعضها الآخر شهد تحديثات تواكب آخر التطورات التكنولوجية.

وأعرب الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي عن تقديره لمشاركة إمارة الشارقة المتميزة في المعرض مشيداً بجهود وإنجازات الجهات الحكومية في الإمارة نحو إتمام التحول الرقمي، المنسجمة ورؤى التطوير لافتا إلى المبادرات التقنية التي تتبناها إمارة الشارقة انطلاقاً من حرصها على تنمية المواهب والابتكار، وتعزيز الإنتاجية وبناء جسور التواصل المباشر مع الجمهور بما يسهم في تعزيز مكانة الإمارة وجهة أولى للأعمال. وأشاد بجهود دائرة الحكومة الإلكترونية في إمارة الشارقة، التي تدير جناح الإمارة في المعرض، في إطار دورها الساعي إلى توفير أحدث الحلول الداعمة لربط الدوائر والجهات الحكومية ببعضها، وتسريع النهضة الرقمية بالإمارة، وتنفيذ سياسة التحويل الرقمي الذكي في كافة خدمات الدوائر الحكومية المقدمة إلى مواطني ومقيمي الإمارة.

وأثنى على الجهود التنظيمية لمعرض جيتكس الذي أخذ مكانته العالمية وبات مقصداً مهماً للتقنية من مختلف دول العالم، مؤكداً حرص إمارة الشارقة على المشاركة في المعرض لتبادل الخبرات ونقل تجربة الشارقة في بناء مجتمع معرفي والاطلاع على أحدث التطورات التقنية العالمية.