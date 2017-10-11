تطبيقات «نقل أبوظبي» الذكية تستقطب اهتمام زوار المعرض

أبوظبي (وام)

استقطبت دائرة النقل بإمارة أبوظبي من خلال منصتها ضمن جناح حكومة أبوظبي الرقمية في «أسبوع جيتكس للتقنية 2017» اهتمام الزوار من المسؤولين والمتخصصين بتقنية المعلومات والتطبيقات الذكية.

وأطلقت الدائرة في اليوم الأول من المعرض أول مبادرة ذكية على صعيد المنطقة تتمثل في استخدام طائرة دون طيار «جرناس» لخدمة عمليات الإدارة والتشغيل على شبكة النقل المحلية، حيث تقوم جرناس بجمع و تحليل البيانات، وتوفير الحلول اللازمة للتعامل مع الحوادث والحالات الطارئة، إضافة إلى مراقبة حالة الطرق وضبط المخالفين لقانون تنظيم المواقف في مدينة أبوظبي وتتميز جرناس بإمكانية تحليقها لمسافة 7 كيلومترات انطلاقا من مركز التحكم الخاص بها ونقل تصوير الطرق بشكل حي ومباشر بتقنية رؤية 360 درجة.

ومن أبرز المبادرات والتطبيقات الذكية الأخرى التي تستعرضها دائرة النقل خلال مشاركتها في المعرض النسخة المحدثة من تطبيق «درب» www.darb.ae المتخصص في توفير المعلومات والخدمات بمجال النقل في إمارة أبوظبي والمتوافر عن طريق الإنترنت باللغتين العربية والانجليزية والذي ابتكرته الدائرة في إطار السعي لمواكبة توجهات الدولة نحو الحكومة الذكية والارتقاء بجودة الخدمات والبيانات الخاصة بالطرق ومرافق وخدمات النقل والمواصلات في الإمارة.

وقال المهندس صلاح محمد المرزوقي رئيس فريق أنظمة المواصلات في مركز النقل المتكامل، إن تطبيق «درب» يُعد مكوناً أساسياً من مكونات البنية التقنية الذكية لشبكة النقل والمرور في إمارة أبوظبي ويمكّن مستخدمي الطرق من الوصول إلى الوجهة المستهدفة بكل سهولة ويسر كما يسهم في تعزيز مستويات السلامة المرورية في الإمارة ودعم حركة التجارة والسياحة وتسهيل أعمال الشركات.. وقد تُوج تطبيق «درب» بعدد من الجوائز رفيعة المستوى.

ومن بين البرامج والأنظمة التقنية الأخرى التي تستعرضها الدائرة المعرض «النظام الإلكتروني الموحد للتراخيص والرقابة»، وهو نظام إلكتروني موحد لإدارة عمليات ترخيص وفحص مركبات الأجرة العامة والخاصة في إمارة أبوظبي وإدارة عملية تدريب واختبار وترخيص سائقي مركبات الأجرة.