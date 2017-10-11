«شرطة أبوظبي» تعرض 35 خدمة إلكترونية وذكية

دبي (الاتحاد)

تعرض القيادة العامة لشرطة أبوظبي ضمن مشاركتها في «أسبوع جيتكس للتقنية 2017» في دبي، 35 خدمة إلكترونية وذكية ضمن أحدث التطبيقات والحلول التقنية المتكاملة التي تواكب أحدث الممارسات والمبادرات والخدمات الذكية التي يتم تقديمها للجمهور والمنظومة التكنولوجية المتطورة التي تتبناها في دعم العمليات التشغيلية عبر مختلف القنوات الرقمية سواء عبر تطبيقها الذكي أو الموقع الإلكتروني.

وأكد اللواء مكتوم الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي، خلال زيارته جناح حكومة أبوظبي الرقمية في المعرض أن «جيتكس» يعد من أهم المنصات والمعارض الإلكترونية، ويقدم تجارب وأنظمة جديدة على الساحة، منوهاً بحرص شرطة أبوظبي على المشاركة سنوياً بعرض احدث التقنيات وتقديم الأفكار الابتكارية المتميزة.

واطلع مدير عام شرطة أبوظبي، خلال الزيارة على أحدث الابتكارات الإلكترونية والذكية، واستمع لشرح حول منصة حكومة أبوظبي الرقمية والتي تركز على دعم البرامج والمبادرات الذكية التي تقود إلى تحقيق التحول الرقمي الشامل في الإمارة وتقديم خدمات حكومية متكاملة، ومترابطة تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات العامة لتحقيق رضا وسعادة المتعاملين، تزامناً مع إطلاق هوية حكومة أبوظبي الرقمية الجديدة.

رافق اللواء مكتوم الشريفي في جولته العميد سالم شاهين النعيمي مدير قطاع شؤون القيادة، والعميد ناصر علي اليبهوني مدير مركز نظم المعلومات والاتصالات، والعميد عبد الرحمن الحمادي مدير إدارة الأدلة الجنائية، والعميد أحمد سيف بن زيتون المهيري مدير مديرية شرطة العاصمة.

من جهة ثانية، وقعت شرطة أبوظبي اتفاقية تعاون مع شركة أوراكل لتعزيز أنظمة البنية التحتية والبرامج والأنظمة وتراخيص قواعد البيانات ضمن مشاركتها في معرض «جيتكس 2017» في مركز دبي التجاري العالمي.

وقع الاتفاقية مدير عام شرطة أبوظبي عن القيادة العامة وهيدير ماج نائب المدير الإقليمي لشركة «اوراكل» في الشرق الأوسط وأفريقيا.