أبوظبي والرياض في طريق التربع على عــرش مشـاريع الطــــاقة المتجددة عالمياً

أبوظبي (الاتحاد)

كشف الدكتور فيصل مرزا مستشار في شؤون الطاقة وتسويق النفط، مدير دراسات الطاقة في منظمة أوبك سابقاً، أن السعودية والإمارات في طريق التربع على عرش مشاريع الطاقة المتجددة العالمية، مدللاً على ذلك بفوز شركة اكواباور السعودية بعقد تنفيذ المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.

وتابع مرزا «يأتي في نفس السياق وفوز شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» الإماراتية بمشروع سكاكا للطاقة الشمسية لإنتاج 300 ميجاواط من الطاقة الكهربائية بمنطقة الجوف، بعد أن قدمت أقل العروض بتكلفة 1.79 سنت للكيلواط وهو أول مشاريع الطاقة الشمسية الضخمة ضمن مبادرة الملك سلمان للطاقة المتجددة، ضمن خطط واستراتيجيات رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى خلق توطين الطاقة المتجددة، وخلق الوظائف للمواطن ببناء صناعة محلية ودعم البحث والتطوير».

وأوضح أنه، في كلا المشروعين، تم تسجيل أرقام قياسية هي الأقل عالمياً على الإطلاق، ففي الإمارات مشروع أكواباور سجل سعر 7.78 سنت كيلواط ساعة وهو الأقل في نظام الطاقة الشمسية المركزة.

وفي السعودية سجل 1.79 سنت لكل كيلوا واط ساعة لنظام الألواح الشمسية الكهروضوئية والذي من شأنه أن يضرب الرقم القياسي السابق لمشروع الطاقة الشمسية في أبوظبي مقابل 2.42 سنت للكيلواط، وبذلك شكل فوز الإمارات بتحقيق شركة مصدر المركز الأول بالأسعار، وشكل فوز للسعودية أيضاً بحصولها على أقل الأسعار العالمية على الإطلاق.